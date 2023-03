L'horoscope du samedi 4 mars

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'aspect du jour vous est favorable ! Les signes du Feu sont aux premières loges avec l'harmonie entre la Lune et Jupiter et, en tant que Bélier, c'est votre séduction qui sera au top aujourd'hui. Vous vous apercevrez, ou on vous le dira, que votre charme opère et qu'on vous regarde avec bienveillance. Surtout que vous avez peut-être, grâce à Jupiter, amélioré votre caractère ces derniers temps... Mais cela dépend beaucoup de votre thème de naissance.

Taureau

Un retour au bercail pour beaucoup de Taureau. En effet, la Lune en Lion valorise la maison et ses occupants. Les uns retrouveront leur chez-eux après des vacances, les autres resteront en famille. Mais il est possible aussi que vous receviez des proches ce week-end et que cela vous réjouisse autant que cela vous ennuie. Vous aurez peur d'être envahi/e, ou de ne pas assez leur montrer que vous savez les recevoir dignement.

Gémeaux

Exception faite du 3e décan qui peut être agressif ou se sentir agressé, vous passerez tous un bon samedi, car vous aurez l'occasion de voir du monde ou de rendre service à un ami. Avec Jupiter en Bélier, nous avons vu que l'amitié pouvait avoir de l'importance en ce moment et que vous pouviez faire des rencontres. Mais un projet professionnel peut aussi vous occuper à plein temps, peut-être parce qu'il y a urgence ?

Cancer

2ème décan, c'est un bon week-end pour prendre conscience de la façon dont vous avez progressé ces derniers mois, et même depuis un an, vers l'indépendance que vous appeliez de vos vœux. Vous y êtes, Uranus a fait son travail pour une grande partie du décan. Et certains pourraient même, grâce à Jupiter, avoir un statut plus important - en tout cas à leurs yeux - en ayant pris la tête d'un service ou obtenu une reconnaissance.

Lion

La Lune traverse votre signe aujourd'hui et demain, tout en s'alignant avec Jupiter. Si vous êtes du 2e décan, vous devriez être joyeux et reconnaître que le changement peut se révéler positif. En tant que signe fixe, vous ne l'aimez pas sauf quand c'est vous qui le décidez. Le problème, depuis plus d'un an, c'est que ce n'est pas vous qui avez décidé de ces changements et que vous avez craint d'être mis au rebut. Mais vous rebondissez !

Vierge

Vous aussi vous avez reçu les bonnes vibrations d'Uranus, et vous avez pris de la distance, réellement ou psychologiquement, par rapport à des contraintes personnelles ou professionnelles (2e décan). Né entre le 8 et le 13 septembre, vous avez encore à découvrir plus de liberté, à vous défaire de certaines chaînes, mais vous êtes sur le bon chemin. 3e décan, ce sera à votre tour à partir du mois de mai.

Balance

On oublie les tracas ce week-end et les astres vous disent que vous pourrez compter sur vos amis, ou sur des activités nouvelles pour vous distraire. L'important c'est de changer d'air, et même d'essayer de vous adapter à de nouvelles règles qui s'imposent de plus en plus dans votre quotidien. Cela dit, la relation de couple ou les rencontres sont également au premier plan aujourd'hui, surtout pour ceux du 2e décan.

Scorpion

Des obligations à respecter sont au programme du week-end, surtout ce samedi, mais vous ne dites pas que vous allez perdre votre temps. Parce qu'au final, vous serez content de vous. Satisfait d'avoir rempli ces obligations et même peut-être que vous en aurez éprouvé du plaisir ! Par ailleurs, l'opposition d'Uranus (2e décan) est active mais en positif : ce que vous vivez comme étant une contrainte ou la situation de votre couple semblent vous en apprendre beaucoup sur l'autre et sur vous-même !

Sagittaire

Vous vous changerez les idées ce week-end, soit en recevant du monde chez vous, soit en effectuant un petit voyage. C'est en tout cas ce dont vous aurez besoin pour être en phase. Etre en phase avec la conjoncture signifie être en phase avec vous-même et apprécier ce que la vie vous offre. Il est vrai que ce n'est pas le cas pour le 3e décan, comme nous l'avons vu hier, mais le 1er et le 2e décan ont de vraies raisons d'être satisfaits.

Capricorne

2e décan, vous faites partie de ceux qui bénéficient d'Uranus et ressentent le besoin d'exister davantage, et surtout de plaire sans vous préoccuper de l'image que l'on a de vous. Vous vous êtes débarrassé, ou vous êtes en train de le faire, des contraintes qu'exerce l'image, celle que vous avez de vous-même autant que celle que les autres ont de vous. cependant, certains ont eu leur vie chamboulée par l'arrivée d'un enfant...

Verseau

Je vous l'ai déjà dit, Saturne a traversé votre signe depuis fin 2020. Il en sort dans trois jours et ne reviendra plus avant 29 ans. S'il a été un boulet pour certains, il a permis à d'autres de réaliser un projet. Enfin, de le préparer parce que vous avez probablement eu pas mal d'obstacle, dus justement la présence de Saturne dans votre signe. Certains Verseau ont également eu des problèmes de santé mais c'est terminé à présent.

Poissons

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent ce week-end, vous avez reçu et recevez encore des vibrations uraniennes, synonymes de libération, d'ouverture d'esprit et de nouveauté. Vous avez peut-être développé une nouvelle branche de votre activité, ou fait une foration, appris une langue, bref vous avez nourri votre esprit avec des choses nouvelles et cela vous a fait grandir, quel que soit votre âge. Ce sera bientôt au tour du 3e décan.

