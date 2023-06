L'horoscope du samedi 3 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aimeriez bien vous changer les idées, mais quoi que vous ayez décidé de faire attendez-vous à devoir faire preuve de patience. Et votre énergie étant décuplée, vous aurez du mal. Devoir attendre, ralentir, ou renoncer sera une épreuve pour votre nature impatiente (1er décan surtout). 2e décan, en revanche, les énergies solaires ne sont pas un frein à vos volontés, bien au contraire. D’ailleurs, la pleine Lune de demain sera amusante pour vous.

Taureau

Essayez de ne pas vous torturer l’esprit pour des détails matériels qui ont moins d’importance que vous le croyez. Vous êtes très réaliste d’habitude, mais là vous serez irrationnel, 1er décan. Est-ce qu’il serait encore une fois question d’argent ? Il est vrai qu’avec Jupiter chez vous, il se peut qu’on vous doive des sous ou que vous touchiez un petit héritage... Mais arrêtez de faire une fixation, cela ne peut que vous « bouffer » toute votre énergie.

Gémeaux

Une dissonance Lune/Saturne pourrait vous attrister, ou vous décourager, mais heureusement l’un de vos proches a de l’énergie et de l’optimisme pour deux et il vous les communiquera. Ou c’est vous qui aurez en vous les ressources nécessaires pour ne pas vous laisser atteindre par des émotions négatives. Et dans certains cas, ce ne sont même pas les vôtres : l’un de vos proches ou amis peut avoir des états d’âme auxquels vous serez trop sensible.

Cancer

Vous serez très sensible aujourd’hui aux problèmes de l’un de vos proches ; vous serez même un peu comme une éponge, vous absorberez sa peine. Mais est-ce ce dont il/elle a besoin ? Demandez-vous si vous ne feriez pas mieux de vous protéger des ondes négatives en restant rationnel, cela vous permettra de lui donner de bons conseils, de le/la soutenir, dans la mesure où cela lui sera beaucoup plus utile que de vous voir pleurer avec lui/elle...

Lion

La conjoncture vous est plus favorable qu’aux autres, étant donné que Mars est chez vous 1er décan, et débarrassée de ses dissonances la planète accentue votre besoin de vous battre et de gagner. Les émotions que vous ressentirez, et qui ne seront pas très positives, agiront comme un levier et c’est probablement la colère qui vous poussera à agir. Ou à exprimer vos volontés sans vous demander ce que les autres vont penser de vous.

Vierge

Un week-end cocooning, et entouré de ceux que vous aimez, que demander de plus ? Vous serez vraiment comme un pacha, excepté le 1er décan qui ressasse un problème affectif. En effet, la Lune en Sagittaire sera en dissonance avec Saturne (elle s’oppose à votre 1er décan) avec pour résultat que des émotions tristes vous traverseront l’esprit, ou que vous serez fatigué, découragé parce que vous vous sentirez seul, ou mal accompagné.

Balance

Vous aussi vous serez content de la conjoncture, probablement parce que vous aurez de la visite ou que vous effectuerez un petit déplacement pour rencontrer des amis, voire de la famille. A moins que vous ne soyez bien entouré amicalement et qu’un climat de complicité ne vous réjouisse. Certes, il y a une dissonance Lune-Saturne qui crée de l’inquiétude (1er décan), mais cela restera à l’état latent si vous veillez à ne pas porter trop d’attention à ce qui ne va pas..

Scorpion

Dans l’idéal, vous aimeriez pouvoir vous offrir quelque chose, ou faire un cadeau à l’un de vos proches, mais la réalité est là ; cela pourrait être de la folie de ne pas respecter votre budget. Restez sur vos rails, même si vous vous en voulez... mais c’est la seule solution pour ne pas avoir de soucis avec votre banquier. En tout cas, c’est la pleine Lune demain et il est clair qu’il faut que vous réfléchissiez sérieusement avant de dépenser.

Sagittaire

La Lune passe le week-end chez vous, d’ailleurs ce sera la pleine Lune demain et il ne serait pas étonnant que vous ayez une décision à prendre. 1er décan, ce samedi semble être nuageux ! La Lune est en dissonance avec Saturne et vous pourriez de nouveau vous inquiéter pour quelqu’un de la famille, ou être victime de vos propres émotions, celles que vous avez ignorées pendant longtemps et qui s’expriment à présent sans votre consentement !

Capricorne

Quelque chose pourrait vous empêcher de sortir de chez vous, peut-être avez-vous mal quelque part et cela vous gêne dans vos activités habituelles du week-end. Mais juste aujourd’hui, demain cela devrait aller mieux (1er décan). Par ailleurs, 3e décan, né après le 17 janvier, Vénus est face à vous et en harmonie avec Neptune : vos sentiments seront très profonds, parfois teintés de mysticisme, et cela vous fera un bien fou, même si c’est le fruit de votre imagination.

Verseau

Vous avez un agréable projet en tête, mais il semble être à l’arrêt pour le moment. Vous avez mis sur pause, ou les circonstances vous y obligent, mais soyez un peu patient, 1er décan surtout. D’autant plus que Vénus entre en Lion lundi et qu’elle vous promet de beaux jours ; nous en reparlerons. Peut-être que vous pourriez concrétiser votre projet après le 18 ? A moins que grâce à la pleine Lune de demain, vous ne soyez aidé par un ami ou par le hasard.

Poissons

Certaines épreuves de la vie sont utiles et enrichissantes et celles de Saturne en font partie ; tout un chacun doit les affronter un jour ou l’autre. Votre 1er décan en fait l’expérience en ce moment. Épreuve mineure ou importante, ce n’est pas la question, ce qui compte c’est ce que vous tirez comme leçon de la situation qui se présente ; qu’est-ce qu’elle vous apprend sur vous, et sur la condition humaine. Au-delà du souci actuel, ou d’un renoncement, il y a des découvertes à faire.

