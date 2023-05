L'horoscope du mardi 30 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, si comme l’indique Jupiter vous avez de l’argent à récupérer ou à gagner grâce à un travail, mettez-vous à l’oeuvre ces jours-ci car vous êtes soutenu par Mars et tout ce que vous entreprendrez a des chances de marcher. Et de vous plaire également. Mais il est possible aussi que ce soit votre façon de faire qui plaise à vos employeurs et qu’on vous félicite pour votre énergie, votre motivation, votre volonté d’agir sans délai.

Taureau

Vous recevez toujours Mercure, 2e décan comme la semaine du 10 avril, et c’est donc le bon moment pour négocier quelque chose, ou entamer des pourparlers concernant un achat ou une vente. Quoi qu’il en soit, vous saurez vous faire comprendre et resterez ferme sur les prix. Si vous voyez quelqu’un aujourd’hui, la personne risque d’être hésitante, mais ne lui mettez surtout pas la pression, cela aurait l’effet inverse.

Gémeaux

Vous serez en harmonie aujourd’hui, autant avec le monde extérieur qu’avec vous-même. Vous serez joyeux, taquin et on sera automatiquement attiré par vous, par ce que vous dégagerez. Une sorte de joie de vivre (1er et 2e décan). Les enfants, ou vos productions, seront également une source de plaisir et le plus important c’est qu’à la fin de cette journée, vous serez content de vous et vous direz que la vie vaut la peine d’être vécue.

Cancer

Vous profiterez de bons influx de Mercure toute la semaine si vous êtes du 2e décan, ils vous permettront d’avoir des idées, de les optimiser et de les communiquer aux bonnes personnes, celles qui vont vous aider.. Peut-être qu’un projet vous occupera la tête et qu’il vous procurera du plaisir à l’avance. 1er décan, vous avez probablement atteint un objectif dont vous pouvez être fier. 3e décan, méfiez-vous d’un excès d’imaginaire et de scénarios amoureux irréels.

Lion

Entre aujourd’hui et demain, vous aurez la possibilité de vous expliquer avec quelqu’un avec qui vous étiez en bisbille. Il est indispensable que vous vous présentiez comme étant prêt au compromis et que vous adoptiez un ton conciliant. Avec Mercure en Taureau (chez Vénus), ce sera possible (1er décan né avant le 30 juillet). 2ème décan, rendez-vous, entretiens, réunions sont au programme jusqu’à demain. 3e décan, un nouvelle surprenante à partir de jeudi ?





Vierge

Beaucoup de Vierge s’intéressent de près à l’écologie, et à la nature en général. Ils adorent aussi les animaux. Avec Mars en Lion, on peut craindre une aggravation de la sécheresse. Mais il y a un espoir cette semaine avec le bon aspect entre Vénus (en Cancer signe d’Eau) et Neptune (planète d’Eau en Poissons, signe d’Eau). Gardez confiance. Par ailleurs, 2e décan, si vous avez commandé quelque chose, vous n’attendrez pas longtemps.

Balance

Ne vous laissez pas influencer par les humeurs des uns et des autres, vous finiriez par en être déprimé alors que vous n’avez aucune raison valable de l’être. Essayez aussi de ne pas vous poser trop de questions à propos d’une rentrée d’argent que vous attendez, ou d’une affaire qui devrait vous rapporter mais vous ne savez pas quand... Il y a de l’incertitude cette semaine, sauf pour le 1er décan qui est aidé et soutenu par un ami/allié.

Scorpion

Sans pour autant vous cacher dans un trou de souris, restez discret et plus observateur qu’acteur aujourd’hui. Cela vous permettra d’entendre les bruits qui courent, et il est toujours intéressant de « savoir », cela vous permet d’avoir une petite avance sur les autres. Seul le 1er décan sera énervé : vous affrontez probablement un refus, un obstacle, mais n’en faites pas un drame car la planète responsable est rapide et le problème ne durera que quelques jours.

Sagittaire

1er et 2e décan, l’impression de libération demeure. En revanche, le 3e décan doit se méfier de la dissonance qui se met en place entre Vénus et Neptune. Elle tend à vous faire croire qu’on vous aime ou que vous êtes amoureux... Or, avec Neptune tout peut sembler parfait au début, il y a même quelque chose de fusionnel, mais après quelques mois on s’aperçoit qu’on s’était trompé sur la personne. Aussi, soyez attentif, observateur...

Capricorne

Avec l’aide de Mercure, en bon aspect toute la semaine avec le 2e décan, vous pouvez affronter n’importe quelle discussion, explication et même négociation : vous aurez les idées claires et serez assez têtu pour les faire accepter par vos interlocuteurs. A moins que vous ne tombiez sur un Taureau, encore plus obstiné que vous. Par ailleurs, vous pourriez aussi avoir des échanges très agréables avec vos enfants, quel que soit leur âge.

Verseau

1er décan, l’opposition de Mars active jusqu’au 6 juin peut avoir deux interprétations ; soit on vous refuse quelque chose, ou vous avez un obstacle à franchir, soit on vous fait une proposition à laquelle vous devez répondre sans attendre, sans avoir le temps d’y réfléchir tranquillement. Vous pouvez également être en mauvais termes avec un partenaire ou quelqu’un de proche que vous trouvez agressif à votre égard. Et vous marchez sur des œufs...

Poissons

Pour beaucoup d’entre vous, l’amour est au centre de vos préoccupations en ce moment. Ne vous laissez surtout pas abuser par quelqu’un qui met le paquet pour vous séduire et qui semble correspondre en tout point à votre idéal. Ne vous investissez pas tout de suite dans la relation, prenez le temps de bien connaître l’autre en l’observant. Ce sont surtout des détails pratiques qui vous renseigneront sur ses véritables intentions.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info