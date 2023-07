L'horoscope du mardi 11 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec Mercure en Lion, vous avez une alliée de taille. Lorsque vous parlerez vous aurez le sentiment qu’on vous écoute avec attention, et vous serez plutôt content des propos que vous tiendrez. Vous saurez vous adapter à la personne avec qui vous dialoguerez et vous lui direz à peu près ce qu’il ou elle aura envie d’entendre. Vous serez la plupart du temps un petit peu flatteur, vous ferez facilement des compliments, et cela vous servira.

Taureau

Mercure étant très rapide, vous n’en ressentirez pas les « effet » plus d’une journée, et encore. 1er décan, jusqu’au 16, il s’agira de recevoir quelqu’un de la famille, ou de vous rendre chez cette personne, de l’appeler également pour avoir une discussion, un éclaircissement sur ce qu’il ou elle aurait dit. Vous pouvez aussi avoir quelque chose à reprocher à ceux qui vous entourent, votre amour-propre ayant été blessé par leur attitude.

Gémeaux

Mercure en Lion sera beaucoup plus cool que Mars en Vierge. 1er décan jusqu’au 16, et si justement Mars vous fait des misères, si quelqu’un s’ingénie à vous contrarier et à vous rendre trop nerveux, Mercure vous donne une brève occasion de vous expliquer avec cette personne, surtout si vous êtes né autour des 22, 23, 24 mai. Toutefois, on peut aussi penser que c’est lors d’une conversation que vous vous énerverez, à cause de ce qu’on vous dira.

Cancer

Grâce à Mercure en Lion, jusqu’au 28 juillet, vous serez brillant dès qu’il s’agira de trouver des solutions à la fois pratiques, intelligentes et qui sortent de l’ordinaire. Vous aurez la tête bien faite et mieux que d’habitude, vous saurez où est votre intérêt. Il sera probablement question d’argent, d’un achat que vous désirez faire – ou que vous êtes obligé de faire. Cet achat demandera réflexion, mais vous n’aurez pas beaucoup de temps, vous serez pressé.

Lion

Avec Mercure qui s’installe chez vous jusqu’au 28 juillet (1er décan jusqu’au 16) vous aurez une formidable tchatche et avec votre voix de stentor, on vous entendra de loin. Vous aurez envie de vous exprimer sur tout, vous aurez des avis sur tout, mais les idées brillantes et ingénieuses ne vous manqueront pas. Vous serez très joueur, que ce soit dans votre travail ou en vacances : l’envie de vous amuser, d’être léger sera au premier plan.

Vierge

Vénus est déjà en Lion, mais dans le 3e décan, alors que Mercure débarque dans son 1er décan. Vous serez plus timide et réservé que d’habitude, mais cela peut être un moyen de montrer l’exemple aux jeunes qui vous entourent et que vous trouverez un peu trop « bruyants ». En même temps, c’est ainsi que les ados ou même les enfants se font remarquer : en faisant du bruit ou en se débrouillant pour nous inquiéter.

Balance

Cette année, Mercure se fera remarquer en traversant le Lion à toute vitesse. 1er décan, par exemple, jusqu’au 16 ! Mais au moins elle sera active et positive, c’est-à-dire que si vous avez des idées, un projet quelconque, vous pourrez les mettre en application immédiatement. Pas de temps d’attente entre l’idée et sa concrétisation. Dans le domaine des échanges aussi, vous serez au top, surtout si vous devez convaincre qu’un projet vaut le coup.

Scorpion

Un rendez-vous avez votre boss ? Ou un entretien à passer pour un futur job ? En tout cas, d’ici le 28, il y aura une journée où vous serez en position d’avoir le trac parce qu’il y aura un enjeu important à vos yeux. Maintenant, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu’un dont le discours ou les idées ne vous plairont pas, tout simplement parce qu’il ou elle s’enflammera et que vous trouverez cela un peu ridicule, et même déplacé.

Sagittaire

Quand Mercure traverse le Lion – à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 – il arrive que vous fassiez preuve d’une intelligence et d’une rapidité d’esprit que beaucoup vous envient. Tout vous paraît facile à comprendre et il arrive même que des petites chances, très banales, vous soient offertes. Les déplacements, les voyages sont favorisés, la seule chose qui est importante c’est que vous soyez en règle (passeport, vaccins si nécessaires).

Capricorne

Jusqu’au 28 de ce mois, Mercure va occuper le Lion. Très rapide, vous n’en ressentirez les énergies qu’une journée grand maximum. Son art de la communication se doublera chez vous d’un instinct et d’une intuition qui vous aideront beaucoup à deviner qui vous avez en face de vous. Est-il/elle honnête, puis-je me fier aux apparences ou pas ? Par ailleurs, vous pourriez avoir à disc