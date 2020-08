L'horoscope du 25 août 2020

publié le 25/08/2020 à 05:30

Bélier

Vous apprécierez l'entrée de la Lune en Sagittaire, elle indique que vous serez d'humeur à faire la fête et que vous serez le boute-en-train de la soirée. Cela dit, vous serez contrarié par les freins qui vous sont imposés malgré vous et s'il s'agit de mesures destinées à vous protéger, vous avez vraiment intérêt à les respecter.

Taureau

Si vous vous êtes fait du souci pour un proche, 2e décan, vous serez soulagé aujourd'hui étant donné que vous aurez des nouvelles très encourageantes. Vous êtes souvent celui ou celle qui rassure et protège, mais en ce qui concerne ce proche vous ne pouviez pas faire grand-chose. Vous oublierez rapidement cet épisode.

Gémeaux

Ce n'est pas parce que vous êtes encore en vacances que vous n'aurez pas de travail aujourd'hui. Et même si vous n'en avez pas, on vous imposera quelque chose qui ressemblera à un travail. Cela dit, peut-être que vous n'en avez pas, natif de mai, et qu'on vous presse d'en trouver un ? 2e décan, l'opposition Vénus/Jupiter accentue vos besoins affectifs ou financiers ; c'est même un peu trop.

Cancer

C'est encore Vénus et Jupiter qui sont dans la lumière aujourd'hui pour le 2e décan, surtout ce soir. Préparez-vous à une soirée des plus romantiques... Et si vous êtes en solo, c'est peut-être un film que vous regarderez qui fera monter en vous des émotions fortes. Cela dit, une triviale question d'argent pourrait aussi être au premier plan.

Lion

Comme promis votre humeur sera au beau fixe à partir de cet après-midi, et du coup vous accepterez plus facilement les petites choses contrariantes du quotidien. Surtout si vous êtes de juillet, les planètes en Vierge vous contraignent à vous occuper de détails qui ne peuvent que vous ennuyer. 3e décan, prenez des initiatives, foncez, mais en veillant à ne pas aller trop vite en besogne.

Vierge

Vous pourriez être sur un bon plan côté coeur ou argent, je dirais plus argent ! Vous semblez avoir quelque chose d'intéressant en perspective, mais il y a un ou deux obstacles avant que vous puissiez entériner cet éventuel accord. Il se trouve que cela pourrait arranger les affaires de ceux qui sont nés autour des 2 ou 3 septembre.

Balance

Vous vous sentirez plus habile et plus rapide dès que la Lune atteindra le Sagittaire, à 14h50, surtout né en septembre dans un premier temps. Avec le Soleil en Vierge il arrive que vous vous noyiez dans les détails et que vous perdiez votre temps à vérifier plusieurs fois si ce que vous faites est bien fait ou mal fait.

Scorpion

Un bon aspect entre Vénus et Jupiter pourrait symboliser d'agréables moments de détente en compagnie d'amis avec lesquels vous vous sentez en toute confiance. Mais il n'est pas impossible aussi que vous éprouviez des sentiments un peu ambigus pour l'un ou l'une de ces amies, mais vous hésitez à lui en parler, ce qui se comprend.

Sagittaire

La Lune sera chez vous cet après-midi 1er décan, ça pourrait bien vous donner envie d'un petit cinq à sept coquin ; encore faut-il que l'autre soit au diapason ! Et que vous ayez la possibilité de relâcher le contrôle que vous imposent les planètes en Vierge. Est-ce le bon moment pour ce genre de fantaisie, vous vous poserez la question.

Capricorne

L'opposition entre Vénus et Jupiter, qui se trouve dans votre 2e décan, est exacte aujourd'hui. Essayez de ne pas lutter contre vos sentiments, ne les contrôlez pas. Pour d'autres signes, je serais favorable au contrôle mais vous êtes déjà assez contrôlé comme ça, inutile d'en rajouter. Donnez plus de temps à celui/celle que vous aimez.

Verseau

L'un de vos projets sera dans la ligne de mire, 1er décan, il est possible qu'il soit prêt ces jours-ci et que vous pensiez, à juste titre, qu'il peut beaucoup vous rapporter. Ce sont les planètes en Vierge qui parlent de productivité, d'ouvertures sur le plan financier, et cela ne peut se passer qu'à travers un projet, une idée que vous avez eue.

Poissons

2e décan, né autour des 7,8 mars, vous recevez Vénus et Jupiter dont l'aspect est exact. Il se peut que vous soyez en admiration devant quelqu'un de très séduisant. Ne vous faites pas de film, sauf bien sûr s'il ou elle vous fait comprendre très clairement que vous l'intéressez.