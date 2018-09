L'horoscope du 14 septembre 2018

publié le 14/09/2018 à 07:08

Bélier

Mars étant votre planète maîtresse, sa présence en Verseau semble vous servir à accélérer le temps. Vos projets devraient avancer plus rapidement. Sauf que Saturne est dans vos pattes et qu'elle n'est pas du tout d'accord avec Mars : elle veut que vous preniez votre temps, et surtout que vous appreniez à mieux gérer votre emploi du temps. Si vous voulez avancer plus vite, comme Mars vous y incite, c'est une question d'organisation de votre agenda.

Taureau

Le Verseau, où est Mars, est un signe d'amitié mais Mars est aussi le dieu de la guerre et il se peut que vous ne vous entendiez plus avec un/une ami/e. Si c'est le cas, cela fait plusieurs mois que vous êtes en bisbille, mais il peut s'agir aussi de votre conjoint si vous êtes une femme : son caractère est devenu quasiment insupportable et vous vous posez des questions sur votre relation, des questions qui conduisent à une remise en question !

Gémeaux

Chanceux le 1er décan ! Mars occupe un très bon secteur, celui qui vous donne confiance en vous et en vos capacités. Et le week-end sera source de détente. Quoi que vous fassiez, cela fera monter votre taux d'endorphine, hormone du plaisir ! Mais, selon sa place dans votre thème, Mars peut aussi montrer un visage plus " guerrier " et vous inciter à vous battre pour des idées, des certitudes que vous avez en vous.

Cancer

Avec Mars en Verseau, vous avez sûrement une importante question d'argent à régler, une somme qu'on vous doit, ou que vous devez à l'administration. Cela vous tracasse éventuellement depuis le mois de mai et si vous êtes du 1er décan, cela devrait se régler d'ici le 10 octobre. Mais non sans difficultés et non sans avoir négocié pied à pied pour ne pas payer un centime de plus que ce que vous devez... si vous devez vraiment cet argent, ou si on vous le doit.

Lion

Mars s'oppose à vous depuis mai et ce n'est pas une garantie d'évolution positive dans vos relations avec un employeur ou avec votre conjoint. Il se peut que vous vous sentiez " placardisé " dans votre entreprise (1er décan exclusivement), et même parfois rejeté par certaines personnes. Mais d'autres Lion, surtout si vous êtes en couple bien sûr, auront eu et ont encore des démêlés avec un partenaire, affectif et même parfois professionnel.

Vierge

La planète du jour, c'est Mars. Elle occupe le 1er décan du Verseau, votre secteur du travail et de la forme. Alors faites du sport pendant le week-end ! Ou au moins des activités où vous dépensez de l'énergie car Mars en confère beaucoup et si vous ne la dépensez pas, vous serez nerveux, voire anxieux sans raison valable alors que votre 1er décan (qui est en relation avec Mars) se porte plutôt bien avec les bons influx de Saturne et Uranus.

Balance

Né en septembre, normalement vous devriez être dans un super-forme, selon Mars en Verseau, et déborder de bonnes idées à mettre en place rapidement. Vous êtes déjà très créatif de nature, mais cela devrait bouillonner en ce moment, d'autant plus que Mars est repartie en marche directe après une longue rétrogradation. Vous disposerez de ces " talents " boostés par Mars jusqu'au 10 octobre.

Scorpion

Vous avez le droit de râler, de ne pas être content des influx de Mars 1er décan. En fait, vous êtes très contrarié par une situation incontrôlable. Or, ce qui vous met en paix, c'est de pouvoir tout contrôler, votre environnement et ceux qui s'y trouvent. En réalité, Mars est dans votre secteur de la famille et de la maison et c'est un proche qui vous échappe, à moins que vous n'ayez entamé des travaux dans une maison et qu'ils aient drôlement traîné !

Sagittaire

Quand Mars va, tout va ! C'est-à-dire que cette planète gère vos plaisirs, vos loisirs, et il faut croire que vous allez passer un excellent week-end, 1er décan. Il n'est en effet question que de vous, et ce jusqu'au 10 octobre, après quoi c'est le 2ème décan qui recevra ses influx dynamisants. Pour l'heure, c'est le tout début du signe qui est concerné (22 au 28 novembre) et qui peut être multi-tâches, faire feu de tout bois dans diverses activités.

Capricorne

C'est le secteur qui a la main sur vos revenus qui est visité par Mars, aussi serez-vous impatient de toucher une somme que vous avez réclamée, ou que vous allez réclamer. Et il semble que ça ne sera pas facile car le ou les détenteurs de votre argent ne seront pas pressés de vous donner ce qui vous revient. Certains devront même faire des pieds et des mains mais vous aurez cette somme (ou autre chose qu'on vous doit) d'ici le 10/10 au plus tard.

Verseau

Mars étant depuis des décennies dans votre 1er décan, en fait depuis mai, vous êtes habitué maintenant aux imprévus et parfois même à des douleurs. Vous pouvez en effet avoir plusieurs contrariétés avec Mars en conjonction avec votre Soleil et surtout quand elle fait une " boucle " (des allers et retours) comme c'est le cas en ce moment. Même chose et même plus, si vous êtes ascendant Verseau. Faites passer autour de vous !

Poissons

Mars est dans votre secteur d'ombre, celui qui gère les petits et gros ennuis et il se peut que votre santé vous joue des tours, 1er décan jusqu'au 10/10. Mais il y a plusieurs autres manières d'interpréter cette conjoncture car Mars est aussi une planète de " bagarre ", de combat, et vous devez peut-être vous battre pour récupérer la forme ou pour défendre une cause qui vous tient à coeur. Cela pourrait bien durer depuis le mois de mai !