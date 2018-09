L'horoscope du 16 septembre 2018

publié le 16/09/2018 à 06:33

Bélier

Vous n'avez pas beaucoup profité de Jupiter, il y a eu des soucis d'argent, mais tout va s'arranger d'ici peu, 1er décan, grâce à sa future arrivée en Sagittaire. C'est surtout vous, natif de mars qui en profiterez dans un premier temps car Saturne va avancer et sa dissonance diminuer, alors que le bon aspect de Jupiter va progresser et vous verra saisir de belles opportunités de développer vos affaires, de partir faire une formation à l'étranger, voire d'obtenir qu'on vous confie une importante mission.

Taureau

3ème décan, à votre tour de recevoir l'opposition de Jupiter. Il peut autant être question d'un accord à sceller que d'un désaccord à régler au tribunal. Les problèmes liés à une séparation ou à un divorce peuvent aussi vous atteindre, à moins que vous n'ayez une sérieuse concurrence à affronter. Quoi qu'il en soit, que les influx soient bons pour vos relations ou non, cela se terminera dans le courant du mois de novembre puisque Jupiter changera de signe.

Gémeaux

Les choses vont bientôt prendre bonne tournure pour ceux du 1er décan, une proposition difficile à refuser pourrait vous être faite d'ici peu de temps. Toutefois, il est aussi très possible que Jupiter montre sa face négative (pour très peu de Gémeaux, mais ça peut arriver) et que vous vous retrouviez au tribunal pour régler un conflit. Mais, la plupart du temps, il sera question d'association, de rencontre et du développement rapide d'une relation de coeur.

Cancer

Vous êtes de ceux qui ont le mieux profité de Jupiter, votre 3ème décan en a encore l'occasion et va pouvoir démontrer à quel point il est créatif. Cela peut s'appliquer dans plusieurs domaines, celui du travail bien sûr, mais aussi dans votre vie personnelle. Vous pouvez accoucher ou voir arriver un enfant adopté. Cependant, selon la position de Jupiter au moment de votre naissance, il est très possible que ce transit passe inaperçu pour certains.

Lion

Jupiter n'a pas toujours été sympa avec vous cette année, 3ème décan protégez-vous des divers ennuis mobiliers ou immobiliers qui peuvent se présenter. Ou qui se sont déjà présentés, aussi cherchez-vous à récupérer de l'argent qu'on vous doit en réparation. Bref, ça a été un gros soucis la plupart du temps. Mais très bientôt, Jupiter enverra d'excellents influx aux natifs de juillet et ils vous donneront davantage de pouvoir, ils vous mettront en vedette d'une manière ou d'une autre.

Vierge

Jupiter atteint le 3ème décan du Scorpion, en phase avec votre 3ème décan. C'est le moment d'ajouter une corde à votre arc ou de faire parler de vous ! Faites votre propre publicité, c'est dans votre intérêt si votre activité s'y prête bien sûr... Mais sachez aussi, même si vous êtes employé, vous mettre en avant et faire la preuve de vos qualités professionnelles. Cela ne nuira à personne et aura un effet positif sur vous. Vous recevrez ces bons influx jusqu'au 8 novembre.

Balance

Jupiter occupe depuis des mois votre secteur d'argent, vous avez peut-être augmenté vos revenus 3ème décan ou êtes sur le point d'acheter un bien. C'était peut-être déjà dans l'air et vous allez pouvoir conclure cet achat, ou bien (pour certains) cette vente qui a traîné alors que vous aviez besoin de l'argent pour autre chose. Vous avez jusqu'au 8 novembre pour conclure, cela doit donc déjà être dans les tuyaux ; ne vous mettez pas la tête à l'envers !

Scorpion

Jupiter est en transit dans votre 3ème décan, pour les uns c'est un facteur de chance, de développement, pour les autres un souci avec l'administration. Mais c'est probablement déjà dans l'air depuis quelque temps, vous allez simplement pouvoir conclure. Si vous êtes né avec Pluton dans votre décan, c'est-à-dire au début des années 90 (92 en particulier) il n'est pas impossible que l'argent se gagne facilement et coule à flots.

Sagittaire

A partir de maintenant, si vous êtes de novembre, vous commencerez à sentir le vent tourner en votre faveur. Les bonnes occasions vont se multiplier. Il s'agit de votre planète maîtresse, Jupiter, avec qui vous terminerez cette année puisqu'elle s'invite dans votre signe, ce qui n'a lieu que tous les 11/12 ans. Le précédent cycle date de 2006, 2007 et s'il avait été bon, vous en avez profité pendant 6 ans. Et s'il n'avait pas été bon, celui-ci le sera puisque Jupiter entrera dans votre signe en même temps que la Lune le 8 novembre.

Capricorne

Jupiter vous a été utile cette année et elle va encore l'être si vous êtes né après le 10 janvier. Quelqu'un d'important pourrait vous prendre sous son aile, et même si ce n'est pas le cas vous serez soutenu dans votre ou vos projets d'une manière ou d'une autre. Toutefois, vous pouvez aussi vous faire un ou une amie avec qui vous aurez de nombreuses affinités et, pour certains, cela n'en restera peut-être pas au domaine de l'amitié, cela peut aller plus loin.

Verseau

Jupiter vous a montré sa double nature cette année : d'un côté de belles réussites et de l'autre des vexations. C'est au tour du 3ème décan à présent et c'est probablement dans votre travail qui vous aurez à en découdre avec un supérieur, ou avec une situation compliquée dans l'entreprise. Quoi qu'il en soit, le 1er décan va vivre au contraire les bons influx de Jupiter avec un début de progression assez remarquable. Les prochaines semaines pourraient être enthousiasmantes.

Poissons

Chanceux, vous avez eu de très bons aspects de Jupiter, avec des moments d'ouverture et de progression. Au tour du 3ème décan d'en faire l'expérience. Vous avez jusqu'au 8 novembre pour obtenir une promotion qui vous a été proposée ou pour voir une promesse d'évolution se concrétiser. Si vous avez votre propre entreprise, toutes les chances sont de votre côté pour prospérer (3ème décan toujours, c'est-à-dire né après le 10 mars) et il vous est conseillé de faire feu de tout bois.