L'horoscope du 9 septembre 2018

publié le 15/09/2018 à 06:48

Bélier

Une Lune dynamique vous accompagne ce week-end, l'ambiance sera sportive pour les uns, et conviviale pour les autres, sauf peut-être 1er décan. Il y a toujours Saturne en transit au zénith de votre ciel et ce n'est pas une sinécure : vous avez beaucoup de mal à être satisfait de votre sort et on vous comprend. Les uns ont pu perdre leur job, alors que les autres se sont retrouvés avec un boss qui leur demande l'impossible. Gare au burn out !

Taureau

Vous serez d'humeur méfiante peut-être même légèrement parano. Essayez de vous mettre des limites, sinon ce sont les autres qui vous les poseront. Quand vous partez dans ce genre de petit délire personnel, ça peut aller très loin et si vous exprimez ce que vous avez dans la tête ou sur le coeur, on vous regarde comme si vous veniez d'une autre planète. En fait, ce sont des moments où vous n'êtes plus en phase avec vos proches.

Gémeaux

Les invitations, les soirées, mais aussi les activités en groupe, le sport en équipe sont dans votre actualité : ce qui vous plaira, ce sera de participer. Mais pour l'instant cela ne concerne que les natifs du mois de mai, le 2ème décan étant toujours (un peu) sous le coup de la dissonance Mercure/Neptune. Elle se termine et il y a probablement une leçon à en tirer, même minime elle vous servira lors des prochains aspects sur Neptune.

Cancer

La Lune en Sagittaire n'est pas facile pour vous car ce signe amplifie tout et pour vous, c'est votre tendance à vous inquiéter qui est accentuée. Aussi vous ferez-vous du souci à grande échelle, et pour des détails sans réelle importance. Un de vos enfants qui est en train de s'émanciper, par exemple, et vous ne savez jamais où il/elle est, ni à quelle heure il/elle va rentrer. Et cela vous met la boule au ventre car vous réagissez avec les tripes.

Lion

Vous serez de meilleure composition que les jours précédents, même si les ennuis que le 1er décan semble affronter n'ont pas magiquement disparu. Vous les mettrez de côté pour le week-end et vous consacrerez à des activités qui vous plaisent, qui vous distraient. Si vous êtes joueur, vous jouerez et si vous aimez les belles choses, vous irez voir une exposition, un film ou irez chiner dans une brocante. Bref, vous laisserez vos soucis à leur place.

Vierge

Un week-end normal, en famille, avec peut-être des aménagements à faire dans votre intérieur. Vous aurez envie de plus de place, ne vous en privez pas. Vous êtes plutôt du type conservateur, vous n'aimez pas jeter, mais il y a un moment où, forcément, la place manque. Les natifs du début du signe seront particulièrement actifs chez eux, grâce à un bon aspect entre Lune et Mars qui leur donnera une belle énergie pour... faire du tri et des rangements.

Balance

Un petit déplacement pourrait être au menu, mais vous pourriez aussi faire la fête avec des proches, vos frères et soeurs ou des voisins que vous appréciez. En tout cas l'ambiance générée par la Lune (nos humeurs) sera sympathique et vous aurez une agréable impression de légèreté. On vous fera rire en vous racontant des blagues auxquelles on tentera de vous faire croire, mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie et vous vous moquerez de ce qu'on vous dit.

Scorpion

Encore des achats à faire, de l'argent à sortir ! Vous aurez l'impression que vous passez votre vie à aligner les chèques, mais vous exagérerez bien sûr. Exagérer les choses, c'est les rendre encore plus réelles, plus tangibles et vous procédez souvent ainsi, mais en conservant un air moqueur ou taquin. Résultat, on ne sait pas très bien ce que vous pensez réellement et c'est le but du jeu. Vous ne voulez pas que les autres vous décryptent.

Sagittaire

La Lune traverse votre signe jusqu'à lundi, c'est donc un bon week-end, surtout pour ceux de novembre qui vont avoir l'occasion de s'évader. Chacun à sa manière, bien sûr. Les uns en partant chez des amis ou en décidant d'aller visiter tel ou tel petit coin qu'ils ne connaissent pas encore. D'autres s'échapperont de leur quotidien grâce à la lecture, une des activités favorites du Sagittaire quand il est du genre intellectuel.

Capricorne

La solitude et le recueillement feront du bien aux uns, alors que les autres souffriront de se sentir isolés. En tout cas, vous devrez vous ressourcer et essayer de vous reposer davantage. Ne vous mettez aucune responsabilité sur le dos ce week-end, laissez les autres se charger de ce qui doit être fait, et sans en éprouver de culpabilité ! Ce sont surtout ceux du mois de décembre qui sont concernés, Saturne ayant décidé de les fatiguer davantage.

Verseau

D'agréables distractions vous attendent ce samedi, parmi lesquelles des activités ou une soirée avec des amis ; un projet qui vous excite à l'avance. Plus vous avez de perspectives (agréables si possible) mieux vous vous sentez : vous avez besoin d'habiter le futur, de manière à le faire exister. D'où cette tendance, parfois excessive chez le Verseau, à avoir plusieurs projets (dont certains sont utopiques) en même temps.

Poissons

Jupiter et Pluton sont en harmonie dans le ciel mais aussi avec vous, si vous êtes né après le 8 mars : vous avez pu acquérir un pouvoir ou un savoir. Peut-être avez-vous fait la preuve éclatante de vos compétences et vous avez été promu. Si vous avez votre propre affaire, il est très possible qu'elle se soit mise à marcher et à vous rapporter, au-delà de vos espérances. A moins que vous n'ayez mené à bien un projet de recherche avec un groupe de collègues.