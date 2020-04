L'Homo erectus serait né 200.000 ans plus tôt que ce que l'on pensait jusqu'ici

publié le 07/04/2020 à 22:40

De nouvelles découvertes suggèrent que l'Homo erectus a émergé 200.000 ans plus tôt que ce que pensaient les scientifiques jusqu'à présent, révèle The Conversation, constituant un pas de plus dans la compréhension de l'homme moderne.

En effet, le premier Homo erectus a été découvert il y a plus de 100 ans, en 1891 par le géologue et anatomiste Eugène Dubois. Depuis, d'autres découvertes autour de cette espèce ont été réalisées. Jusqu'alors, les scientifiques estimaient que l'Homo erectus avait émergé il y a environ 1,8 million d'années.

Mais une nouvelle découverte réalisée dans le site des hominidés fossiles d'Afrique du Sud suggère que l'Homo erectus aurait en fait 2 millions d'années, et qu'il aurait donc émergé 200.000 ans plus tôt que les études le pensaient jusqu'alors. Cette découverte est celle d'un crâne d'un Homo erectus. Après de nombreuses recherches (datation au plomb et à l'uranium, sur les pierres à écoulement, spin électrique), ce crâne serait âgé de 2,04 à 1,95 millions d'années.



Cette nouvelle donne ne fait que suggérer cette date, et les scientifiques affirment qu'il faudrait plus de preuves pour dater de façon exacte l'émergence de l'espèce. Les fouilles seront donc poursuivies.