publié le 29/08/2018 à 09:16

Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une essayiste du Point, celle qui expliquait déjà que les hommes étaient obsolètes. À l'en croire, les excuses seraient complètement "has-been". Pourquoi ? Parce qu'à l'heure de l'hystérisation du débat public suscité par les réseaux sociaux, l'excuse vous fait immanquablement passer pour une "mauviette".



En clair, Twitter a érigé la mauvaise foi au rang de vérité suprême. Dans notre joli petit monde, l'erreur, ce n'est pas de dire une bêtise. Non, non, ça c'est pas grave du tout, ça peut même faire le buzz. Non, le problème, c'est de reconnaître que t'en as dit une. Pourquoi ? Parce que tu fragilises ta communauté.

Alors, ta communauté, c'est qui ? C'est tous les gens qui, quoi que tu dises, sont de ton côté. Et toutes ces bonnes gens qui sont montées au créneau pour te défendre à la vitesse de la twittosphère se sentent trahis par les excuses. Les autres, ceux qui te détestent quoi qu'il arrive - tes "ennemis", en somme - loin d'être calmés par ton mea culpa, continuent à s'acharner sur toi.

Contre-attaquer plutôt que s'excuser

Imaginez-vous, ce matin, affirmer que "pour être en bonne santé, il faut arrêter de respirer". Là, surtout, ne reconnaissez jamais avoir dit une sottise, au contraire : contre-attaquez. "Si j'ai dit qu'il fallait arrêter de respirer, c'est parce que je suis conscient de la pollution atmosphérique. Chaque jour, elle nous fait courir de grands dangers pour notre santé". Et là, vous séchez tout le monde.



Et puisqu'on y est, j'avais envie de passer un petit message aux industriels des pesticides. Si par exemple, chers industriels, vous étiez ce matin rongés par le remord de voir Nicolas Hulot quitter le gouvernement, et que vous décidiez de vous excuser et d'avouer publiquement que oui, vous vous êtes trompés, que vos produits phyto sont cancérigènes.



Eh bien, n'en déplaise à l'essayiste du Point qui nous dit que les excuses ne servent à rien, n'en déplaise à votre communauté d'aficionados qui adore les pesticides, je suis prête à parier que les insectes décimés, les oiseaux dézingués, les cours d'eau pollués, eux, seront soulagés. C'est déjà ça et c'est comme ça.