L'EPR de Flamanville autorisé par l'ASN

publié le 29/06/2017 à 23:40

L'Autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert. Le super réacteur d'EDF devrait bien voir le jour à la fin de l'année 2018. Il a une cuve suffisamment résistante en cas d'accident, conclut dans son rapport l'autorité de Sûreté nucléaire. On ne parle plus de risques de fissures. La cuve est opérationnelle, mais le couvercle l'est moins, il devra donc être remplacé d'ici sept ans.



Les tests procédés par l'ASN ont quand même duré deux ans, deux ans pour conclure qu'il ne faut pas remplacer les pièces de la cuve. Le chantier de l'EPR de Flamanville a quand même coûté trois fois son prix initial, soit près de 10 milliards et demi d'euros. L'EPR, premier modèle d'un réacteur nucléaire troisième génération est toujours attendu à Flamanville et en Finlande. Quatre autres réacteurs sont en construction, deux en Chine et deux en Angleterre.