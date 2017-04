publié le 06/04/2017 à 08:35

Un nouvel épisode se joue ce jeudi 6 avril dans la saga de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Un conseil d'administration d'EDF doit se prononcer sur cette promesse phare de François Hollande, lors d'un vote au résultat toujours incertain. Le PDG de l'électricien, Jean-Bernard Lévy, peut faire en sorte que la décision soit reportée après l'élection présidentielle.



Pour certains acteurs du dossier, un changement de cap vers les énergies renouvelables ne coûterait pas forcément plus cher qu'un maintien. "Cela coûtera forcément pour le démantèlement, mais un jour ou l'autre il faudra bien le faire", explique Yves Marignac. EDF parle de 300 millions d'euros par réacteur. "C'est probablement sous-estimé", ajoute le porte-parole de négaWatt, une association d'experts pour la transition énergétique.

Selon lui, cela "coûte aussi - et c'est peut-être l'enjeu fondamental - en terme de reconversion des emplois et du territoire". À ses yeux, "c'est un enjeu vraiment décisif pour montrer que la transition du nucléaire vers d'autres formes d'énergie est possible et maîtrisable socialement".