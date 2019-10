L’énigme de la Dame du lac

et Emilien Vinee

publié le 10/10/2019 à 21:00

A la Une, une affaire de disparition mystérieuse le 29 décembre 1999 dans les environs de la ville d’Albi, très précisément à Raissac. Dans le Tarn. C’est dans cette petite commune que vit alors, dans une vieille ferme, Evelyne Wilkinson, la riche veuve d’un promoteur immobilier britannique, et son nouveau mari Robert Lund. Elle a 52 ans, lui en a 59. Ils se sont rencontrés en Grande-Bretagne en 1994. A l’époque, Robert était une sorte de personnage romanesque aux allures de hippie, il vivait dans une caravane. Evelyn qui venait d’hériter d’un magnifique manoir après la mort de son époux, tombe folle amoureuse de Robert.



Trois semaines après leur rencontre, le Prince charmant s'installait dans le manoir. Trois ans plus tard, Evelyn qui entre temps a épousé Robert se laisse persuader par son nouveau mari de partir vivre en France au fin fond du Tarn dans une ferme de 400 ans d'âge baptisée la Fin du voyage. Mais bientôt le couple bat de l’aile. Robert Maltraite Evelyn qui décide à l’été 1999 de divorcer. Le 29 décembre, après une scène de ménage qui dérape en altercation violente, elle quitte la ferme à bord de sa Toyota. On ne la reverra plus vivante. Robert jure ses grands dieux qu’il n’y est pour rien.



Deux ans plus tard, le 13 octobre 2001, des cavaliers longeant les bords du lac de la Bancalié, aperçoivent le toit d'un véhicule immergé au fond de l'eau, La police identifie le véhicule des Lund et la présence d'un corps, L'expertise médicale confirme que le corps est celui d'Evelyne Lund.





Robert Lund a été condamné à 12 ans de réclusion en 2011. Il a toujours clamé son innocence. Aujourd’hui un des experts du dossier s’exprime dans l’heure du crime. Il pense que le doute n'a peut-être pas profité à Robert Lund...



Nos invités

Michel Gilabert, Expert judiciaire automobile à Paris, Serge Boulbès, journaliste, à la Dépêche du midi, Me Thibault Terrié, du barreau d’Albi, avocat de Robert Lund durant l’instruction et le premier procès