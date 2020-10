L'enfant au cœur de la violence familiale

publié le 13/10/2020 à 02:06

Alain est né dans une famille en marge socialement, dans l'insécurité et la violence. Son parcours de vie a été influencé par cette enfance traumatisante. Pendant un temps, il s'est réalisé en tant qu'artiste magicien. Aujourd'hui, Alain ne souhaite plus mettre le pied hors de chez lui et a développé une phobie sociale.

Denise s'est reconnue dans l'histoire d'Alain. Elle a vécu la même enfance dans une famille violente et humiliante, tout en aidant sa mère gravement malade. Elle n'a eu l'impression de réellement se trouver à l'âge de 40 ans seulement. Denise souhaitait parler de violences faites aux enfants dans les familles, qui sont souvent tues.

Justine a subi des attouchements sexuels de la part de son cousin lorsqu'ils avaient une dizaine d'années. Il y a deux semaines, ce cousin s'est suicidé. Aujourd'hui, Justine se pose des questions sur l'ambivalence de ses sentiments. Bien qu'elle ait toujours eu beaucoup de haine pour lui, Justine très attristée et a l'impression d'avoir un être cher.

Matthias a élevé pendant presque 10 ans le fils de son premier mari. Depuis la séparation il ne l'a pas revu, malgré les demandes faites au père et à la mère. Le désormais jeune homme aura 20 ans à la fin du mois. Matthias voudrait reprendre contact avec ce jeune homme.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- "Une semaine de vacances" de Christine Angot aux éditions Flammarion



