L'Aquarium de Paris recueille les poissons rouges abandonnés

et AFP

publié le 19/08/2018 à 05:57

"C'est mieux que de le jeter dans l'évier". Effectivement, pour Alexandre, donner son poisson rouge à l'Aquarium de Paris était la meilleure solution. Il n'est pas le seul, cinquante poissons en tout genre sont recueillis chaque mois dans ce qui est devenu un "refuge aquatique".



"On n’est plus habitué à voir des poissons rouges de la bonne taille. Accueillir un poisson rouge dans un bocal, ce n’est pas bien. Comme tous les animaux qui sont contraints, ils arrêtent de grandir", explique le directeur de l’aquarium, Alexis Powilewicz, à France Info.

Mettre un poisson dans un bocal relève de la maltraitance animale. "Le poisson rouge a besoin d'évoluer dans un aquarium de 100 litres, équipé d'un système de filtration de l'eau. Autrement, cela revient à le tuer lentement", déplore le directeur.

Des rouges, mais aussi des jaunes, tigrés ou noirs ; cadeaux d'anniversaire ou gagnés en kermesse...Depuis que l'établissement a commencé à jouer ce rôle de refuge il y a deux ans, 600 poissons sont venus grossir les 7.500 spécimens qu'abrite l'Aquarium. Placés en quarantaine pendant plus d'un mois à l'aquarium, les petits "carassius auratus" reçoivent par précaution un traitement antibiotique et antiparasites.



"Certains arrivent faibles. Le transport et le changement de vie, ça augmente leur stress", explique Céline Bezault, soigneur aquariologiste à l'Aquarium. Fragile, une petite partie des animaux ne survit pas à leur déménagement. Pour les autres, une nouvelle vie commence dans le grand bain.