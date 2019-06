L'Affaire Stéphane Krauth : Chauffard ou assassin?

et Emilien Vinee

publié le 13/06/2019 à 21:00

Nous revenons sur une affaire qui a bouleversé la petite ville de Bitche, en Moselle, à l’été 2001. Le 22 juillet, Karine Schaaff, une lycéenne âgée de 17 ans quitte le domicile familial pour se rendre chez une amie. Elle se sert pour la première fois du VTT que ses parents lui ont offert après son succès au bac de français. C’était aussi la première fois qu’elle sortait seule, sans être accompagnée de son père ou de son frère. La camarade chez laquelle elle se rendait n’habitait qu’à quelques kilomètres.





Karine n’arrivera jamais à destination. Son chemin a croisé ce jour-là celui d’un jeune chauffard, Stéphane Krauth, qui avait consommé de fortes doses de cannabis. Alors qu’elle traverse une zone industrielle, non loin d’un camp militaire, elle est renversée par sa voiture. Inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles, les parents de Karine alertent la gendarmerie. On retrouvera son vélo cabossé au bord de la route. Les gendarmes ramassent aussi sur les lieux les débris d’un clignotant de voiture. Les experts de l’IRCGN identifieront bientôt une Mazda 323 qui sera retrouvée à Mulhouse avec des pneus neufs, une carrosserie refaite et un nouveau clignotant ! La voiture appartient à Stéphane Krauth.



Le 3 août, on découvre dans le parc naturel des Vosges du Nord, le cadavre partiellement calciné de Karine. Stéphane Krauth a avoué avoir percuté « accidentellement » la jeune fille. Affolé, il aurait décidé d’abandonner le corps de sa victime dans cette forêt peu fréquentée…S’agit-il d’un accident comme le prétend le jeune homme, ou au contraire d’un homicide volontaire? La justice a tranché. Il sera condamné à perpétuité en 2004. Sa peine sera ramenée à 30 ans de réclusion en appel deux ans plus tard. Mais il reste encore aujourd’hui de nombreuses zones d’ombre dans cette affaire...

Nos invités

Nicolas Bastuck, journaliste au Républicain Lorrain puis directeur régional de l’Est Républicain et aujourd’hui rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire "Le Point", Me Dominique Boh-Petit du barreau de Metz avocate de Stéphane Krauth avec Maître Alexandre Bouthier du barreau de Nancy.