L’affaire Maureen Jacquier : meurtre chez Airbus

et Emilien Vinee

publié le 29/01/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir le procès d’un homme de 28 ans, condamné vendredi dernier par la cour d’assises de haute Garonne à 30 ans de réclusion pour le meurtre en février 2015, d’une de ses anciennes amis, une jeune fille sans histoire, qui rêvait de devenir technicienne sur les chaînes d’assemblages des avions d’Airbus Industrie. Pour cela, elle avait intégré la formation des apprentis d’Airbus au sein du lycée aéronautique de Toulouse.



Au soir du vendredi 27 février 2015, ses parents qui venaient passer le w-e avec elle, l’ont trouvée morte à son domicile, dans le quartier des Minimes. Elle avait été sauvagement agressée : 63 coups de couteau ! L’enquête envisage toutes les hypothèses, celle du crime de rodeur d’abord, mais rien n’a été volé. Qui pouvait en vouloir à ce point à Maureen pour la tuer de cette manière horrible.



Les policiers du SRPJ de Toulouse s’intéressent aux amis et aux anciens compagnons de Maureen, qui travaillent sur la chaîne de montage de l'A 330

Deux mois plus tard ils interrogent Sylvain Boulais qui travaille chez Airbus. Son ADN est prélevé. Le 11 juin ont retrouve son empreinte génétique chez Maureen. Il n’a pas d’explication. Il n’a pas d’alibi pour la nuit où Maureen aurait été assassinée. Mais coup de théâtre : Des voisins de la jeune fille déclareront aux enquêteurs qu’ils ont vu Maureen vivante au matin du 27 février. Et là, Sylvain a un alibi ...

Nos invités

Jean Cohadon journaliste à la Dépêche du Midi. Il a suivi toute l’affaire et le procès, Me Laurent Boguet du barreau de Toulouse avocat de la famille Jacquier, Me Simon Cohen, du barreau de Toulouse, avocat de Sylvain Boulais.