L'affaire Eva Bourseau

publié le 08/01/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Début août 2015, le corps d'Eva Bourseau, 23 ans, est retrouvé, à Toulouse, dans son appartement. La jeune femme a reçu des coups violents à la tête à l'aide d'un poing américain et d'un pied de biche. Ses agresseurs ont ensuite tenté de faire disparaître son corps dans 28 litres d'acide chlorhydrique, en s'inspirant de la série américaine «Breaking Bad».



Les deux auteurs de ce crime particulièrement violent, deux étudiants-dealers et consommateurs de drogues dures, ont été condamné le 21 décembre dernier par la Cour d'Assises de Haute-Garonne à 30 et 25 ans de prison.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Louise Colcombet, journaliste au Parisien qui a suivi la première semaine du procès, Jean Cohadon, journaliste à la Dépêche du Midi, a suivi toute l’affaire et tout le procès, Christophe Bourseau, père d’Eva, Me Tiffany Dhuiege, du barreau de Lille, avocate du père d’Eva, Me Pierre Alfort du barreau de Toulouse, avocat de Taha Mnrani, l’un des accusé, il a assuré sa défense avec son confrère Me Edouard Martial.