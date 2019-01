L’affaire des poisons: scandale au 17ème siècle.

publié le 02/01/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une de l’heure du crime aujourd’hui, l'affaire des Poisons: le plus grand scandale du règne de Louis XIV, et l’une des énigmes criminelles les plus troubles de l’Histoire de France



Messes noires, "poudres de succession", meutres d'enfants et de hauts personnages, intrigues politiques, enquête policière…

Au cœur de l’affaire : Deux femmes ; deux sinistres « veuves noires » : La Marquise de Brinvilliers et la femme Monvoisin connue sous le nom de « La Voisin », devineresse, faiseuse d'anges, et tueuse en série !.

Au premier rang des suspects, Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV



Mais aussi 442 personnes interrogées, 218 suspects incarcérées, 36 condamnation à mort et d'autres condamnés à finir leur jours dans une forteresse (certains pendant plus de 40ans!) notamment à Belle-île en mer…





Nos invités

Frédérique Volot, auteure du livre "Tueuse en série" aux éditions de l'opportun.