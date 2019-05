L'affaire des enterrés vivants

publié le 27/05/2019 à 20:50

Le 29 septembre 2011, la cour d'assises du Cher condamne Claude Juillet et Christophe Rayé à 30 ans de réclusion criminelle, pour l'«enlèvement et la séquestration suivie de la mort» de Luc Amblard et Guy Bordenave, en mars 2009. Ce couple homosexuel, qui dirigaient une société de production de spectacles, avait mystérieusement disparu au début du mois de mars . Ils avaient été retrouvés le 4 juin, trois mois plus tard, enterrés sur une plage en bord de Loire, près de Bourges.L’autopsie révèlera que les deux hommes avaient été enterrés vivants par les auteurs de leur enlèvement crapuleux.





Luc Amblard et Guy Bordenave formaient un couple sans histoires, apprécié de tous dans leur petit village de Couy, à 35 km de Bourges dans le Cher. « Des gens paisibles, entourés d'un groupe d'amis très proches », comme l’avaient constaté les gendarmes au cours de leur enquête sur leur disparition inquiétante.

Luc, 56 ans, et Guy, 39 ans, n'avaient plus donné signe de vie depuis la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars 2009. Le mardi suivant, Marie-Laure Bordenave, la soeur de Guy, dont elle était très proche, alertait les forces de l'ordre. Dans le pavillon du couple, rien ou presque ne manquait. Ecran plat, téléphone portable ou voiture : Luc et Guy semblaient s'être volatilisés. Mais des traces de sang seront tout de même mises en évidence, orientant l'enquête vers une piste criminelle.





Nos invités





Ondine Millot, journaliste indépendante, elle avait suivi l’affaire à l’époque pour son journal Libération.