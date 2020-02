Judy Garland : le destin tragique d'une légende d'Hollywood

publié le 19/02/2020 à 13:00

Comédienne, danseuse, chanteuse, Judy Garland fut la reine incontestée de la comédie musicale et la " petite fiancée de l'Amérique ". Privée de son enfance par une mère qui l'a propulsée sur scène dès l'âge de trois ans, elle est engagée a treize ans par le studio Metro-Goldwyn-Mayer qui la façonne et elle devient une star en entonnant " Over the Rainbow " dans Le Magicien d'Oz. On vous raconte son destin flamboyant et tragique avec le journaliste Bertrand Tessier.

Comment Judy Garland fait-elle ses débuts sur scène ? Qui étaient les Gumm Sisters ? Comment commence-t-elle sa carrière en solo ? Dans combien de films a-t-elle joué ? Comment s'est déroulé le tournage du Magicien d'Oz ? Quel est le fonctionnement du studio MGM ? Combien de maris a-t-elle eu ? A t-elle été heureuse ?

Notre invité nous racontera également les coulisses sombre du studio MGM qui n'hésitait pas à donner de la drogue à Judy Garland pour qu'elle puisse suivre le rythme.



à lire : Judy Garland, splendeurs et chute d'une légende chez l'Archipel

