publié le 30/09/2017 à 09:59

Ce dimanche 1er septembre rimera avec marche à pied, balade en vélo ou trottinette dans la capitale. Et pour cause, la mairie de Paris a instauré la journée sans voiture. Concrètement, l'ensemble des rues de la capitale sera interdit à la circulation des voitures et deux-roues motorisés de 11 heures à 18 heures. Les seules exceptions concernent les transports en commun, les secours ainsi que les taxis et VTC. La circulation reste cependant autorisée sur les périphériques intérieur et extérieur.



"C'est une journée festive et ludique", se félicite l'adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, Christophe Najdovski. Selon l'élu, elle permettra de redécouvrir la capitale, "de vivre la ville autrement". "L'idée c'est de faire une journée sans moteur, de se déplacer autrement, en laissant son véhicule au garage", poursuit-il sur RTL.

Christophe Najdoski est cependant bien conscient que l'initiative, si elle ravit certains, va faire grincer des dents chez d'autres. "C'est une proposition des citoyens qui nous a été faite pendant la COP 21", rappelle-t-il. "Le secteur des transports émet un tiers des gaz à effet de serre, donc cette journée a aussi une vocation pédagogique. Certes, il peut y avoir des désagréments, mais elle va se dérouler dans un esprit de convivialité. L'objectif n'est pas d'enquiquiner qui que ce soit."