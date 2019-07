Journée internationale du tigre : combien en reste-t-il dans le monde ?

publié le 29/07/2019 à 16:03

Le 29 juillet est la journée internationale du tigre dans le monde. Le plus grand félin sauvage figure dans la liste rouge des espèces menacées de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Et pour cause, au cours des 100 dernières années, la population de tigres a chuté de plus de 95%.

Le tigre vit dans 13 pays : le Bangladesh, le Bhoutan, la Birmanie, le Cambodge, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Népal, la Russie, la Thaïlande et le Vietnam.

La baisse spectaculaire du chiffre de tigres s'explique par de nombreux facteurs. La chasse au tigre, pratiquée durant de nombreuses années en Inde et également promue en Chine par Mao a contribué à exterminer l'espèce. La déforestation a également beaucoup joué. Aujourd'hui, le tigre ne subsiste que sur 7% de son territoire d'origine. La réduction de l'espace des forêts empêche le félin de trouver des proies sauvages, qui constituent sa nourriture, et l'amène à se rapprocher des village. Conséquence : ils sont capturés, et souvent vendus sur le marché noir.

3.890 tigres dans le monde

Si des efforts ont été faits, notamment grâce au sommet de Saint-Pétersbourg en 2010 qui a constitué un tournant pour améliorer la situation de l'espèce, certains problèmes persistent. Le braconnage clandestin, par exemple.

Le tigre est en effet sujet aux croyances culturelles. Au Vietnam, ses os sont bouillis et mélangés à un alcool de riz pour produire un élixir censé soigner l'arthrose et développer la force. Certaines parties du félin sont également utilisées pour fabriquer des bijoux. De nombreuses fermes illégales se situent près de la frontière du pays. Vendredi 26 juillet, sept tigres retrouvés congelés dans une voiture d'un trafiquant d'animaux sauvages en étaient probablement originaires.

Malgré cela, les efforts ont fonctionné, notamment parce que le tigre est une espèce qui se reproduit facilement. Selon WWF, en 2016, 3.890 tigres étaient recensés dans le monde. Ils étaient 3.200 spécimens en 2010.

Un recensement délicat

Le recensement est cependant délicat. Régulièrement, le gouvernement indien publie ses chiffres. Le pays compte 70% de la population mondiale du tigre et est donc particulièrement important pour sa conservation. Mais les techniques de comptage sont mises en cause. En 2015, le gouvernement affirmait que la population du tigre avait augmenté de 30%. Le chiffre a été contesté par de nombreux chercheurs britanniques, notamment parce que la base initiale de chiffre était fausse.



Selon un nouveau recensement local publié lundi 29 juillet, les tigres seraient 2.967 en Inde, soit 30% de plus qu'en 2014.



Quoi qu'il en soit, l'augmentation du nombre de tigres est réelle, mais de nombreux efforts restent à faire pour qu'il ne soit plus une espèce menacée. Il y a plus d'un siècle, les tigres étaient 100.000 dans le monde.