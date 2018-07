publié le 28/08/2016 à 13:11

Si la primaire de la droite et du centre avait lieu ce week-end, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé seraient à égalité au premier tour de la présidentielle de 2017. C'est ce qui ressort du baromètre TNS Sofres-One Point pour RTL, Le Figaro et LCI publié dimanche 28 août. Les deux rivaux de la droite recueilleraient tous les deux 34% des voix, parmi les Français sûrs et certains d'aller voter à cette primaire.



Au second tour, c'est toutefois Alain Juppé qui l'emporterait, mais l'écart se resserre. Nicolas Sarkozy gagne en effet 6 points par rapport à la dernière étude publiée en juin. Bruno Le Maire s'affirme dans ce sondage comme le 3e homme, avec 17% des intentions de vote au premier tour. Parmi les autres enseignements de ce sondage, la raison du vote révèle aussi des motivations de vote différentes entre les électeurs d'Alain Juppé et ceux de Nicolas Sarkozy. Parmi ceux qui ont affirmé voter pour le maire de Bordeaux au premier tour, 26% ont l'intention d'exprimer avant tout leur refus d'un candidat. Parmi ceux souhaitant voter pour l'ancien président de la République, seul 1% affirme vouloir voter par opposition à une autre figure politique.

À écouter également dans ce journal :

- Météo : l'épisode de canicule est enfin terminé. Dimanche 28 juin, les températures sont en baisse dans la majorité des régions. 65 départements passent cependant en vigilance canicule jaune.

- Haute-Savoie : la préfecture met en garde les alpinistes qui seraient tentés d'escalader le Mont-Blanc. Le chemin le plus emprunté devient dangereux à cause de la chaleur, qui provoque d'importantes chutes de pierres, car la neige et la glace fondent et ne retiennent plus les rochers.



- Paris : c'est l'évènement du jour dans la capitale. Depuis dimanche matin, il est possible de se baigner dans le bassin de la Villette. Plusieurs courses sont en effet organisées par la mairie toute la journée.



- Tennis : La Fédération Française vient de suspendre, à titre conservatoire, Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et Benoit Paire, pour leur mauvais comportement pendant les Jeux olympiques à Rio.