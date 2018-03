publié le 28/08/2016 à 12:14

Il apparaît une nouvelle fois comme le troisième homme de la primaire à droite. Bruno Le Maire est l'invité du Grand Jury de RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 28 août à 12h30. Selon notre dernier baromètre TNS Sofres-OnePoint pour RTL, LCI et Le Figaro, le député de l'Eure se placerait en troisième place avec 17% des intentions de vote, derrière Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui arriveraient ex-æquo avec 34% des voix chacun. Celui qui se présente comme "le candidat du renouveau" répondra aux questions d'Olivier Mazerolle, Alexis Brézet (Le Figaro) et Christophe Jakubyszyn (LCI).



Pour l'heure, Bruno Le Maire apparaît légèrement en retrait d'une rentrée politique déjà engagée pour ses adversaires. Alain Juppé était à Chatou samedi 27 août pour se lancer dans la dernière ligne droite de la course à la primaire. Au même moment, Nicolas Sarkozy, était au Touquet pour une séance de dédicaces de son dernier livre, Tout pour la France, dans lequel il a récemment officialisé sa candidature pour la primaire. Celle-ci se tiendra les 20 et 27 novembre.

Bruno Le Maire, lui, fera sa rentrée les 17 et 18 septembre à Sète. Il promet d'y annoncer, selon Le Figaro, ses propositions chiffrées. Son principal objectif économique : réduire les dépenses publiques de "80 à 90 milliards d'euros sur cinq ans".