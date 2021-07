"Je suis amoureux de mon amie d'enfance"

Les histoires d'amour et d'amitiés de Thérèse et Céline

Hervé est ami avec une femme depuis l'âge de 8 ans. Il a été amoureux d'elle plus jeune. Il y a 15 ans, son amie a perdu son mari. Aujourd'hui, Hervé est séparé et redevient amoureux d'elle 50 ans plus tard. Il ne sait pas comment gérer cette situation.

Suite à une enfance marquée par l'éducation violente de son père, Karim a sombré dans l'alcool lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années Karim a eu une prise de conscience et a décidé d'entamer son parcours vers l'abstinence, grâce à la psychanalyse et aux alcooliques anonymes.

Thérèse a vécu une idylle avec l'un de ses meilleurs amis. Elle n'avait pas remarqué qu'il s'intéressait à elle.

L'un des amis de Céline est amoureux elle, mais cet amour n'est pas réciproque.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

