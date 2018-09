publié le 20/09/2018 à 20:38

Près de 30.000 adolescentes tombent enceintes chaque année en France. Un tiers d'entre elles mène une grossesse à terme. Le documentaire Adolescentes et déjà mamans : le choix d'une vie, réalisé par Pauline Giraudy, suit le parcours de trois jeunes filles devenues mères. Les parcours de Chelsea, Diana et Célia, âgée de 18 ans.



Cette dernière vit en couple avec son compagnon de 20 ans dans un petit village de Vendée. "J'étais avec Jordan depuis trois ans lorsque je suis tombée enceinte, lance la jeune fille. On avait déjà évoqué le fait d'avoir notre maison et un enfant. Quand on appris que j'étais enceinte, on ne s'est pas posé la question, on s'est dit : On y va !".

Pour l'annoncer à son entourage, Célia a envoyé une photo du test de grossesse positif à sa mère. "Elle m'a demandé ce que ça voulait dire. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, elle m'a immédiatement emmenée faire une prise de sang."

Ses parents ont bien encaissé l'annonce. "Pour d'autres, cela a été plus compliqué de comprendre. On me demandait comment j'allais faire pour mes études", raconte la Vendéenne.



Dans le documentaire, qui sera diffusé sur M6 dimanche 23 septembre, la jeune fille de 18 ans estime même qu'avec la naissance de sa fille Maïwenn, elle a réussi 50% de sa vie. Après avoir quitté la maison de ses parents, Célia s'est installée avec son compagnon, et continue ses études, par correspondance.