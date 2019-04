publié le 07/04/2019 à 19:35

Un ami impliqué mais un conducteur dangereux. Un jeune conducteur de 21 ans a été intercepté à 213 km/h sur l'A43 au niveau de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), samedi 6 avril, rapportent nos confrères du Progès. Or, son statut de conducteur apprenti l'obligeait à ne pas dépasser les 110 km/h.



Face aux gendarmes, le jeune homme a justifié son excès de vitesse, expliquant être en retard pour aller chercher son ami qui devait se marier à Grenoble. Son retard, a-t-il expliqué, est dû à un accrochage survenu peu avant, alors qu'il était au volant d'un Mercedes de location.



Les forces de l'ordre n'ont pas été convaincues par sa version car en plus d'être un conducteur apprenti en excès de vitesse, le jeune homme était également sous l'emprise du cannabis. Son véhicule a été immobilisé et son permis a été suspendu. En revanche, l'histoire ne dit pas si le marié est arrivé à temps pour dire "oui".