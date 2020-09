publié le 15/09/2020 à 22:19

Si la pandémie de Covid-19 a entraîné des situations humaines dramatiques, elle a également donné lieu à quelques événements plus heureux. Ce fut le cas en Irlande, à Crecora, un village du comté de Limerick. Là, une chienne a donné naissance à 16 chiots, s’approchant du record du monde.

D’après CNews, la portée est issue de l’accouplement d’Archie, un Setter irlandais/Berger anglais, et de Bella, un Labrador. La seconde a mis bas 16 chiots, soit la plus grande portée répertoriée en Irlande, et la deuxième plus grande dans le monde. Un des petits chiens n’a pas survécu, mais les 15 autres sont en bonne santé.

L’histoire, déjà exceptionnelle, prend une tournure plus remarquable encore lorsqu’on sait que la famille Kelling, maîtresse d’Archie et de Bella, avait prévu de les faire stériliser. C’était sans compter la pandémie, qui a entraîné l’annulation du rendez-vous chez le vétérinaire. Résultat, une portée de chiots hors du commun, donc, mais les Kelling n’ont décidé d’en garder qu’un seul. Les autres petits ont été donnés à des membres de la famille ou à des amis.

Une décision qui s’explique notamment par une considération pratique : Mary Kelling est elle-même mère de cinq enfants et a dû faire face, avec l’arrivée des chiots nouveaux nés, à une charge de travail insurmontable.