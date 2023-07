INVITÉ RTL - Loto : "Les grands gagnants gardent généralement les pieds sur terre", s'étonne un coach

Sa vie a totalement basculé grâce au Loto. Un habitant de Marseille a remporté les deux millions d'euros mis en jeu le 19 juin dernier. Si le nouveau millionnaire était bien sûr heureux de ce succès, un sentiment de méfiance a aussi gagné son esprit. "Si vous commencez à donner à droite à gauche, vous n'avez plus rien, c'est vite dilapidé", a-t-il confié dans un entretien à RTL.

Invité ce mardi 11 juillet, Christophe Zuber, un coach d'accompagnement au changement, est amené à parler avec des grands gagnants du célèbre jeu de loterie. Comme il le rappelle, la Française des Jeux organise des ateliers afin d'aider les vainqueurs dans leur nouvelle vie. Ces ateliers ne sont pas obligatoires. "Si [les grands gagnants] font le choix de venir aux ateliers de la Française des Jeux, c'est que, déjà, ils se posent des questions", explique ce spécialiste.

Ils rencontrent généralement des personnes qui ont gagné de très gros gains il y a moins d'un an. "Ils sont encore dans une phase d'atterrissage", révèle-t-il au sujet de ces gagnants. En moyenne, il y a une chance sur dix-neuf millions de gagner au Loto.



Comment agissent-ils ?

Gagner à la loterie est évidemment un grand basculement dans une vie. Pourtant, les personnes que rencontrent Christophe Zuber n'ont pas la "folie dans les grandeurs" dans leurs premiers achats. "Je suis positivement étonné de la façon dont les grands gagnants gardent les pieds sur terre", confie-t-il. "On s'aperçoit qu'il n'y a pas de volonté d'échapper à son origine sociale ou d'échapper à ses habitudes", poursuit le coach.

Selon Christopher Zuber, il existe bien une réelle différence entre la satisfaction matérielle et la motivation. "J'ai le souvenir de quelqu'un qui travaillait dans la police et qui avait démissionné à 40 ans. Il m'a dit qu'il regrettait parce qu'il vivait des émotions et de l'intensité qu'ils ne retrouvent pas dans la possession", raconte le coach.

D'après le spécialiste, les grands gagnants craignent d'annoncer leur succès à leurs proches. Christophe Zuber ne partage pas cette approche. "Il convient de le dire à son entourage, sans jamais dire le montant", conseille-t-il. Les vainqueurs doivent également "accepter le fait qu'il va y avoir une dilution et une transformation de l'information. Donc, il faut l'assumer."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info