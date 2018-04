publié le 10/04/2018 à 07:21

C'est officiel. Le gouvernement va lancer ce mardi 10 avril la campagne 2018 des impôts. Chaque Français imposable va donc recevoir sa déclaration de revenus qu'il devra dûment remplir. Un document qui servira de base pour le prélèvement à la source, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Mais cette mesure inquiète quelque peu les petits patrons et les artisans.



L'Union professionnelle artisanale (U2P) dénonce par exemple un "choc de complexité". Son président, Alain Griset, annonce d'ailleurs le lancement d'une campagne pour s'opposer au prélèvement à la source. "On réclame le fait que ce ne soient pas les entreprises qui fassent un travail qui ne les concerne pas", tempère-t-il sur notre antenne.

Selon lui, les employeurs ne sont pas formés à renseigner les salariés quant à leurs situations fiscales. De même, les patrons courent des risques. "En cas de divulgation involontaire du taux d'imposition, [le législateur] prévoit une sanction d'un an de prison et 15.000 euros d'amende au maximum", assure Alain Griset. Enfin, cette mesure aura un coût supplémentaire pour l'entreprise de 125 euros par an et par fiche de paie, selon ses calculs.