Qu'y a-t-il de neuf dans le neuf ? Ce samedi 5 février, Stéphane Plaza revient sur toutes les nouveautés liées aux nouveaux logements. Des évolutions qui coïncident avec les nouvelles habitudes de vie et préoccupations des acheteurs.



Les extérieurs sont ainsi devenus la norme dans le logement neuf. À part dans certains centres-villes où les règles d'urbanisme les interdisent, balcons, loggias, terrasses et jardinets sont systématiquement proposés. Cette tendance est née avec les 35 heures et la possibilité de passer plus de temps chez soi.

Depuis 2020, le phénomène a pris encore plus d'ampleur. La taille des terrasses proposées à la vente a aussi augmenté de 20% en moyenne sur 15 ans. Elles démarrent à 8m2 pour atteindre 40 à 50m2 dans les derniers niveaux. Quant aux balcons et loggias, leur profondeur doit atteindre 1,40 mètre pour pouvoir au moins mettre une table. Enfin, les rez-de-jardin s'arrachent concernant les grands ensembles, moins dotés de jardins particuliers.

Du nouveau aussi pour les aménagements d'intérieur

En termes d'aménagements intérieurs, la cuisine ouverte sur le salon reste demandée par le plus grand nombre, souvent en exposition ouest, qui permet d'avoir du soleil l'après-midi et de se retrouver en famille. La taille de cet ensemble passe d'ailleurs désormais en priorité sur les autres pièces.

Côté cuisine, l'ilot central fait son grand retour. La surface des plans de travail est quant à elle maximisée pour permettre de cuisiner à plusieurs. Les logements proposent également de nombreux placards et dans l'idéal deux fours, probablement pour cuisiner et pâtisser en même temps, une sorte d'effet Cyril Lignac.

Pour le télétravail, on n'y consacre pas encore une pièce entière. Celle-ci a souvent une double vocation, comme le rangement ou une salle de jeu.

Enfin dans la salle de bain, la douche à l'italienne s'est imposée au fil des années, au détriment de la baignoire, sauf si les deux ont l'espace pour cohabiter. Détail à noter, les toilettes suspendus deviennent la norme afin de simplifier le nettoyage du sol.

Des matériaux plus écologiques

Du côté des matériaux, l'écologie est à l'honneur. Dans le neuf, l'heure n'est plus seulement à réduire la consommation énergétique. La norme RT 2012 a déjà imposé des isolations de plus en plus efficaces, mais les autres problème environnementaux prennent de plus en plus d'importance. notamment ceux liés aux émissions de carbone.



Place alors à la norme RE 2020, dont le "E" de "environnemental" remplace le "T" de Thermique, et qui guide désormais la construction. Celle-ci s'intéresse tout particulièrement au cycle de vie des matériaux et équipements, en mettant l'accent sur l'utilisation des matériaux biosourcés. Ces derniers sont moins émetteurs de gaz à effet de serre et certains sont même capteurs de ces émissions comme le bois.



Le recyclage des gravats issus de la réhabilitation des immeubles est aussi encouragé. En parallèle, le chauffage à partir d'énergies vertes se développe. Panneaux solaires et biothane en réseaux urbains ont alors le vent en poupe.



L'écologie est un long combat, mais même "un voyage de mille lieues a toujours commencé par un premier pas", disait Lao-Tseu.