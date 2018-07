publié le 26/05/2018 à 02:00

Finis les tickets de métro qui s'entassent dans nos poches. Dès l'automne prochain, l'utilisation de smartphones pour acheter et valider son titre de transport sera expérimentée en région parisienne. Le projet, annoncé en octobre dernier, a été officialisé lors du salon VivaTech, ce vendredi 25 mai.



Le but : moderniser les transports en commun en remplaçant progressivement les célèbres tickets magnétiques par "de nouveaux supports sans contact comme le téléphone mobile", explique un communiqué commun des différentes parties prenantes du projet, Île-de-France mobilités, RATP et SNCF.

Cette modernisation du système de billettique doit "permettre d'offrir un service moderne, plus pratique et qui s'adapte aux besoins de tous les voyageurs qu'ils soient réguliers ou occasionnels", a déclaré dans le communiqué Valérie Pécresse, présidente LR de la région et d'Ile-de-France mobilités.

Comment fonctionne ce système ?

Ainsi, les utilisateurs des transports en commun pourront, au lieu de faire la queue aux guichets, "acheter des carnets de tickets et des forfaits mois/semaine n'importe où et n'importe quand", ajoute Hiba Farès, directrice chargée de "l'expérience client" à la RATP.



"Une fois l'achat effectué, il suffira de présenter le téléphone allumé ou éteint devant la borne de contrôle dans le bus et le tram et au niveau du portique sécurité dans le métro et le train pour valider son titre de transport. Celui-ci sera alors stocké dans la carte SIM du téléphone mobile du voyageur en toute sécurité et consultable si nécessaire", précise le communiqué.



C'est même "une petite révolution", se réjouit Guillaume Pepy, le président de la SNCF, précisant que l'expérimentation serait disponible "sur tous les smartphones NFC Android des opérateurs partenaires". "Nous serions très heureux de pouvoir aussi offrir ce service aux utilisateurs d'Apple, comme au Japon !", a-t-il conclu.