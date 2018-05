publié le 25/05/2018 à 21:15

C'est un gyropode qui facilite la vie des handicapés. Le Gyrolift est un fauteuil roulant électrique qui réagit aux mouvements du corps. Il suffit de se pencher vers l'avant pour avancer. Monté sur deux roues parallèles, il peut filer à 10 km/h et permet surtout de se déplacer librement en position assise ou debout.



Une application permet au pilote de passer d'une position assise à une position verticale, plus pratique pour certaines activités. Cela permet aux personnes qui ont encore la mobilité du haut du corps de retrouver une sociabilité plus naturelle plus propice à l'inclusion.

Ce fauteuil astucieux a été conçu au Laboratoire d'ingénierie des systèmes de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, dans les Yvelines. Le cofondateur de Gyrolift, Lambert Trénoras, répondait à nos questions ce vendredi 25 mai sur le stand RTL Futur à Viva Tech.