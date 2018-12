publié le 27/12/2018 à 21:14

Les transports en commun seront comme chaque année gratuits dans toute l'Île-de-France du 31 décembre à 17h au 1er janvier 12h, et un service spécial sera assuré pendant la nuit du réveillon, a indiqué jeudi 27 décembre Île-de-France Mobilités.



"Dix lignes de trains et RER, six lignes de métro ainsi que de nombreuses lignes de bus (Noctilien et circuits spéciaux) fonctionneront toute la nuit", a relevé dans un communiqué l'autorité régionale des transports. À la fin du service habituel vers 2h15, six lignes de métro continueront ainsi à desservir certaines stations : les 1, 2, 4, 6, 9 et 14.

Si les lignes A et B du RER rouleront dans les deux sens toute la nuit, les lignes C et D ainsi que certaines branches des lignes H, J, L, N, P et R des trains de banlieue (Transilien) circuleront à des fréquences variables, et uniquement dans le sens Paris-banlieue.

Le réseau de bus Noctilien "adapté pour cette soirée"

Quant au réseau des bus de nuit Noctilien, il "sera adapté pour cette soirée spéciale en fonction des contraintes de circulation, des périmètres de sécurité et en complément du réseau ferré", a précisé Île-de-France Mobilités.



Les lignes de rocade N01 et N02 circuleront bien, mais aucun bus de nuit ne desservira l'hypercentre de la capitale : les lignes traversantes (N11 à N16) seront supprimées, tandis que les lignes ayant d'ordinaire leur terminus à Châtelet partiront de Gare Montparnasse (N21 et N22), Place d'Italie (N22), Gare de l'Est (N23) et Gare Saint-Lazare (N24). Les N144 et N145 ne traverseront pas non plus le centre de Paris. En Seine-Saint-Denis, les lignes 601 et 617 fonctionneront également la nuit de la Saint-Sylvestre, avec un parcours modifié.