publié le 01/11/2018 à 17:25

Les usagers réguliers du RER B ou les vacanciers qui comptaient y recourir ce week-end des 3 et 4 novembre vont devoir trouver une alternative. La ligne sera fermée pour travaux du samedi 3 au matin au dimanche 4 au soir, de l'arrêt Plaine-Stade-de-France aux deux directions nord, à savoir Charles-de-Gaulle 2 et Mitry-Claye. Les terminaux de l'aéroport ne seront donc pas accessibles en RER.



Pour se rendre à la Courneuve-Aubervilliers, à l'Aéroport Charles-de-Gaulle 2, à Mitry-Claye ou aux arrêts situés entre ces stations du RER B, cinq services de bus sont mis en place dans les deux sens (voir illustration ci-dessous) au départ de la Plaine-Saint-Denis et de Charles-de-Gaulle 2.

Un véhicule est prévu toutes les 10 à 15 minutes. "Plus de 200 gilets rouges et agents seront mobilisés pour vous informer et vous orienter pendant ces deux journées", indiquent les deux exploitants de la ligne, SNCF et RATP.

Cinq services de bus mis en place pour compenser l'absence de RER B au nord les 3 et 4 novembre 2018 Crédit : Capture d'écran rerb-leblog.fr

Outre ces lignes de bus créées pour l'occasion, le RoissyBus dessert tous les terminaux de Roissy-Charles-de-Gaulle. Compter 60 minutes au départ de l'Opéra de Paris. Dans tous les cas, face à ces travaux impactant largement la circulation, "nous vous conseillons de reporter vos déplacements ou de prévoir un temps de trajet fortement allongé", prévient le blog du RER B sur lequel sont relayées toutes les informations.



Pour les usagers empruntant le RER B jusque Mitry-Claye, la ligne K du transilien ne saurait être une alternative : celle-ci sera également fermée pour travaux en direction du nord. Pour se rendre à Mitry-Claye, la SNCF recommande d'emprunter deux itinéraires bis depuis la Gare du Nord à Paris (voir illustration ci-dessous).



Le premier consiste à prendre la ligne 5 jusque Gare de l'Est, le transilien P jusqu'à la gare de Meaux, et le bus 9 jusqu'à celle de Mitry-Claye. Le second consiste à prendre le bus 350 jusque Roissypole, et d'emprunter ensuite, à la gare routière de Charles-de-Gaulle 1, le bus 24 jusqu'à Mitry-Claye. Compter environ 2h15 de trajet, selon la SNCF.



Les alternatives au transilien K pour accéder à la gare de Mitry-Claye les 3 et 4 novembre 2018 Crédit : Capture d'écran SNCF