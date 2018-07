Île-de-France : le projet EuropaCity divise

publié le 30/11/2017 à 13:31

C'est une immense zone commerciale qui fait jaser les défenseurs de l'environnement. Le projet Europacity doit voir le jour à l'horizon 2024 à Gonesse, près de l'aéroport de Roissy, au nord de Paris. D'après un sondage Odoxa commandé par Europacity et révélé par RTL, les deux tiers des Franciliens y sont favorables.



Selon ce sondage commandé par Europacity 68% des Franciliens et 61% des Français sont personnellement favorables à ce qu’un tel projet puisse exister à proximité de chez eux. Par ailleurs, 79% des Franciliens jugent "positif" ce projet d'ensemble de commerces et de loisirs.

Au premier rang des bénéfices attendus : la création d'emplois et le regain d'attractivité du territoire de Gonesse. Ainsi, 78% des Franciliens jugent que le projet Europacity "sera un vecteur de développement important économique" pour la zone s'étendant de Paris à l'aéroport de Roissy. Selon Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse, ce sont près de 11.500 emplois qui seront créés.

Mais ces arguments ne convainquent pas Bernard Loup, président du Collectif pour le Triangle de Gonesse, qui se bat depuis plusieurs années contre le projet. Selon lui, Europacity n'a "aucun intérêt", puisque "la population ne sera pas embauchée".



Il ajoute que la zone agricole où doit être construit le projet est "la plus importante à proximité de Paris et la plus proche de Paris". "C'est un projet qui est nuisible pour le territoire et nuisible pour la planète", résume-t-il.