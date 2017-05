Notre-Dame-des-Landes : quel avenir pour le projet d'aéroport ?

publié le 19/05/2017 à 20:49

Pour Didier Pourquery, la consultation et les différents rapports d'experts sur le sujet n'ont pas forcément fait avancer le débat. Il ajoute que le système de référendum n'est pas adapté à ce genre de situation, en particulier dans les conditions dans lesquelles il a été organisé. Il suggère, comme cela se fait dans de nombreux pays, d'avoir recours à des "conférences de consensus" qui impliquent les citoyens concernés.



Juan Pedro Quiñonero, lui, estime que le président Macron "n'est pas Hollande" et qu'il tranchera à l'issue de la période de médiation annoncée par Édouard Philippe cette semaine. Interrogé sur la position inconfortable de Nicolas Hulot, le journaliste espagnol estime qu'Emmanuel Macron fera ce qu'il faut pour que son ministre "partage son avis".

Au sujet du dilemme face auquel pourrait se trouver Nicolas Hulot, Roland Cayrol pense qu'il n'y a pas eu de "deal" sur le sujet entre le nouveau ministre et le président de la République, et que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'a certainement pas fait l'objet d'une discussion entre les deux hommes au préalable. Il est cependant convaincu qu'au final, c'est l'opinion du chef de l'État qui l'emportera et qu'il ne sera de toute façon pas possible, sur un sujet aussi clivant, de satisfaire tout le monde.



Didier Pourquery conclut sur le sujet en envisageant les répercussions d'une telle situation. Selon lui, dans 6 mois, le gouvernement pourrait se retrouver confronté à des manifestations contre la loi Travail, à des zadistes sur le site de Notre-Dame-des-Landes et peut-être à une nouvelle "nuit debout".



On refait le monde avec:



Roland Cayrol, politologue

Didier Pourquery, rédacteur en chef de The Conversation

Juan Pedro Quiñonero, correspondant à Paris du quotidien espagnol ABC

Romain Renner, journaliste RTL