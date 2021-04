publié le 02/04/2021 à 20:10

Fini les crachats dans les rues de Lunel dans l'Hérault. Le maire de la commune, Pierre Soujol, a pris un arrêté municipal ce vendredi 2 avril, validé par la préfecture, interdisant de cracher sur la voie publique et dans tous les espaces publics. Objectif : lutter contre la propagation du coronavirus.

"En temps normal, cracher dans la rue c’est déjà dégoûtant, mais que dire de ce comportement en cette période de propagation du virus ? Virus, qui rappelons-le, est très virulent et qui de plus, se transmet par les postillons salivaires", indique la commune auprès de 20Minutes. "Le plus extraordinaire (…), c’est qu’aujourd’hui une ville soit dans l’obligation de prendre un arrêté pour rappeler à certain le plus élémentaire", est-il ajouté.

Pour ceux qui décideraient de braver l'interdiction, ils s'exposent à une amende de 38 euros.

