"Harry Potter" : découvrez les secrets d'écriture du premier tome

ON VOUS EN REPARLE - Harry Potter : retour sur les secrets d'écriture du premier tome

1990. JK Rowling, de son vrai nom Joanne Kathleen Rowling, est frappée par l'inspiration alors qu'elle regarde le paysage à travers la fenêtre d'un train entre Manchester et Londres. C'est sur une serviette en papier qu'elle écrit les premières lignes de Harry Potter à l'école des sorciers, le premier tome de la saga. La jeune femme devient ensuite complètement habitée par l'histoire du célèbre petit sorcier, à tel point qu'elle note ses idées sur tous les supports qui lui tombent sous la main : elle multiplie des boîtes entières remplies d'objets et de supports en tous genres, qui lui permettent d'esquisser l'univers magique de Poudlard.



Après le Portugal, JK Rowling établi finalement domicile à Édimbourg avec son enfant. À cette époque, la jeune femme âgée de moins de 30 ans connait une situation personnelle très difficile : récemment divorcée, au chômage, elle élève sa fille seule et vit d'allocations. Réussir à écrire et publier un livre devient alors le seul objectif auquel elle se raccroche. Chaque jour, sans exception, elle s'assied mécaniquement dans un café alors que sa fille dort dans sa poussette, commande un café froid, et se met à écrire.

En 1995, l'écrivaine en herbe finalise le tome 1, Harry Potter à l'école des sorciers. Mais commence alors la bataille de la publication : au moins 10 éditeurs refusent de le publier ! C'est finalement la maison d'édition anglaise Bloomsbury qui repère le potentiel de l'histoire, mais elle impose une condition. Johanne Kathleen Rowling devra publier son livre en utilisant ses initiales plutôt que ses prénoms. Son éditeur estimant que Harry Potter sera principalement lu par des jeunes garçons, il craint qu'ils n'achètent pas le livre en voyant un prénom féminin sur la première de couverture. Joanne Kathleen Rowling devient JK Rowling, son tout premier livre débarque dans les librairies et connait un succès renversant. Le tome 1 de la saga Harry Potter est celui qui s'est le mieux vendu, avec 120 millions d'exemplaires à travers le monde.

