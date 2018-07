Guyane : les raisons de la colère

publié le 27/03/2017 à 09:16

La Guyane, territoire français qui jouxte le Brésil (c'est la seule région d'Europe située en Amérique du Sud), est complètement à l'arrêt, à cause de plusieurs mouvements sociaux. C'est une grève de l'EDF qui a servi de déclencheur - une grève pour l'emploi et les conditions de travail - il y a plusieurs semaines. Peu à peu, le mouvement s'est étendu aux transporteurs, qui estiment que le Centre spatial (de loin la première source d'activité en Guyane) ne les fait pas travailler assez. Il a été rejoint aussi par les agriculteurs, qui se plaignent de ne pas recevoir les aides auxquelles ils ont droit et par les chefs d'entreprise. Ils ont été rejoints par plusieurs collectifs citoyens, qui protestent contre la dégradation de la vie économique et sociale, mais aussi contre l'insécurité. La Guyane a connu une flambée de violence l'année dernière, contre l'immigration des pays limitrophes.



Le problème de fond qui réunit tous ces mouvements sociaux est le sentiment d'abandon et de déréliction économique, causé par une réduction des crédits publics qui irriguent cette région, et une économie atrophiée. Citons la détérioration des services publics comme les transports, la santé et l'éducation. Le département connaît un taux de chômage officiel de 22%. À l'exception de Mayotte, c'est la région française la plus pauvre.

Le niveau de vie y est de 33% de celui de la région parisienne - contre 44% en Martinique, par exemple. Et encore ne s'agit-il que d'une moyenne qui dissimule des écarts considérables entre les locaux et ceux qui sont envoyés de métropole, en particulier ceux qui travaillent au centre spatial.