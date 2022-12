Grève SNCF : les prévisions pour la journée du mercredi 7 décembre

Nouveau ralentissement prévu sur le trafic SNCF. Une journée de grève est prévue ce mercredi 7 décembre. Ce mouvement social va perturber la circulation de certains trains régionaux, TGV ou encore Intercités. Comme l'a indiqué la SNCF, les clients sont invités à observer les prévisions des trains à 17h ce mardi 6 décembre.

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Occitanie et Provence-Alpes-Côtes-d'Azur seront touchées par des soucis sur les lignes de TER. Dans un communiqué, la SNCF prévoit aussi des difficultés sur les lignes C, D, E et N du côté de l'Ile-de-France.

L'axe TGV Paris-Lyon devrait être touché par des annulations. La situation sera aussi compliquée pour les utilisateurs de TGV au sud de Bordeaux. Certains Intercités pourraient aussi être supprimés. Sur les grandes lignes, la SNCF compte informer les usagers par mail ou par SMS en cas d'annulation.

Ce jour de mobilisation intervient au premier jour des discussions salariales entre les syndicats et la direction. Au micro de RTL, Clément Beaune, ministre des Transports, a expliqué avoir "confiance en ces négociations" à quelques semaines des fêtes de fin d'année.

