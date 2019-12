publié le 09/12/2019 à 18:05

Les transports en commun de la ville de Lyon (TCL) devraient fonctionner normalement ce mardi 10 décembre, malgré les actions prévues contre la réforme des retraites au sein de la ville. Quant au trafic SNCF, celui-ci reste fortement perturbé à Lyon.

Sur les lignes TGV, seulement un train sur 5 est prévu. Pour les TER, 1 sur 13 circulera en moyenne. Pour connaître les informations précises sur les lignes de TER, la SNCF a mis à jour les informations sur son site.

Selon Lyon Capitale, la SNCF prévoit 590 cars de plus pour palier ces perturbations. Du côté des Intercités, des perturbations sont également à prévoir avec un train sur 4 en circulation.

Il n'est pas sans rappeler que les voyageurs déjà en possession d'un ticket de train (TGV Inoui, Ouigo et Intercités) peuvent être remboursés ou faire échanger leurs billets sans frais supplémentaires avant le départ. Même chose pour les tickets sur lesquels il est pourtant écrit non-échangeables et non-remboursables. Autocars mais aussi covoiturages, vélos, scooters et voitures de location ou taxis peuvent permettre aux usagers de se déplacer.

Pour suivre l'évolution du trafic, suivre la TCL sur Twitter. La SNCF met à jour tous les jours à 17h les trains disponibles pour le lendemain.