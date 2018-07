publié le 27/04/2018 à 05:39

La direction de la SNCF veut tout faire pour que vous ne manquiez pas les grands rendez-vous du printemps à cause de la grève. Des plans de transports exceptionnels sont en préparation pour ne pas piéger les voyageurs à destination des prochains événements importants en France. Neuf au total dont la finale du Top 14, les Nuits sonores à Lyon, le Helfest, Série Mania à Lille, ou encore Solidays.



Pour la SNCF, un seul mot d'ordre : anticiper. Même si on ne sait pas quelle tournure va prendre le conflit, la SNCF a d'ores et déjà pris contact non seulement avec les organisateurs de ces événements, mais aussi les préfectures et les Conseils régionaux concernés.

Objectif : commencer à préparer un plan de transport adapté. Quelles lignes, quels trains faudra-t-il "protéger", sur quels axes et quel créneau horaire faudra-t-il affecter les non-grévistes pour que ceux qui ont prévu de venir en train aient des solutions pour accéder à ces rassemblements populaires et en repartir ?

Prévus également, s'il le faut, des affrètements d'autocars et un gros travail d'information en amont sur les sites de ces événements. Sur celui de la SNCF aussi pour proposer des solutions alternatives comme le covoiturage ou l'auto-stop solidaire.



Ces jours-là, la SNCF s'engage à déployer, dans les gares à proximité, des gilets rouges pour aider et guider les spectateurs en difficulté.