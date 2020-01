Grève RATP : les prévisions de trafic du jeudi 2 janvier 2020

publié le 01/01/2020 à 17:48

La mobilisation contre la réforme des retraites va se poursuivre le jeudi 2 janvier. Les transports en commun seront une nouvelle fois très perturbés en Île-de-France. La RATP a révélé ses prévisions de trafic : seules les lignes 1 et 14 circuleront normalement. 13 lignes seront assurées partiellement en heures de pointe dont 7 lignes entières.

De 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. La ligne 2 fonctionnera avec 1 train sur 3, et 1 train sur 4 l’après-midi sur la ligne entière. Sur la ligne 3, seul 1 train sur 4 roulera le matin entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois et 1 train sur 4 l’après-midi entre Pont de Levallois et Temple. Sur la ligne 4, on trouvera 1 train sur 2 sur toute la ligne. La ligne 5 verra circuler 1 train sur 4 entre Oberkampf et Place d’Italie le matin et Bobigny et Stalingrad l’après-midi. Sur la ligne 7, 1 train sur 2 fonctionnera sur toute la ligne. Pour la ligne 8 : 1 train sur 3 entre Créteil Pointe du lac et Concorde, seulement le matin. La ligne 9, elle, fonctionnera avec 1 train sur 2 sur toute la ligne. Idem pour la ligne 10. Pour la ligne 13, seul 1 train sur 5 entre Les Courtilles et Saint-Lazare.



Sur la ligne 6, il y aura 1 train sur 2 entre Denfert-Rochereau et Nation, mais seulement de 16h30 et 19h30. Pour la ligne 12 : 1 train sur 4 entre Concorde et Mairie d’Issy. Attention à bien vérifier votre trajet, plusieurs stations seront fermées. Le trafic sera totalement interrompu sur la ligne 7bis. Notons que le trafic sera normal sur la ligne Orlyval qui dessert l’aéroport d’Orly.

3 bus sur 4 toute la journée

En ce qui concerne le tramway, le T1, T2, T3b, T5, T6 et T8 circuleront normalement. Le T3a et le T7 bénéficieront d'un trafic quasi normal.

Le trafic du RER sera assuré une grande partie de la journée, de 6h30 à 19h30.



RER A : 1 train sur 2 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Un train toutes les 15 minutes entre les gares de Vincennes et de La Défense entre 9h30 et 16h30. Interconnexion assurée à Nanterre-Préfecture. Un train toutes les 30 minutes sur les branches de Chessy-Marne-La-Vallée, de Boissy-Saint-Léger et de Saint-Germain-en-Laye entre 9h30 et 16h30. Un train sur deux sur les branches de Cergy et de Poissy aux heures de pointe. Un train toutes les 30 minutes aux heures creuses.



RER B : 1 train sur 2 en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. 1 train sur 3 en heures creuses de 9h30 à 16h30. Interconnexion interrompue à Gare du Nord (nécessité de changer de train). Entre Gare du Nord et Aéroport CDG/ Mitry : 1 train sur 3 toute la journée.

Pour les bus, 3 sur 4 rouleront en moyenne toute la journée.