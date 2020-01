Grève à la SNCF : les prévisions de trafic du 7 janvier

publié le 06/01/2020 à 17:10

Trente-trois jours déjà que les transports sont perturbés par une grève sans précédent. Ce lundi, le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou a indiqué dans ses vœux aux cheminots que la société a "perdu près de 600 millions d'euros, sans compter les dédommagements pour les voyageurs de la vie quotidienne et les chargeurs qui vont quitter le ferroviaire pour repasser à la route".

La SNCF estime généralement à 20 millions par jour le manque à gagner pendant les grèves.

Pour ce mardi 7 janvier, la SNCF annonce 3 TGV sur 4, ainsi que 4 Ouigo sur 5. Il y aura 1 Transilien sur 2, 6 TER sur 10 et 2 Intercité sur 5. Tous les TGV, Inoui, Ouigo et Intercités qui circulent jusqu'à mercredi 8 janvier prochain sont garantis et visibles sur l'Assistant SNCF, sur Oui.sncf et tous les autres canaux de vente, indique la SNCF.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 4 trains sur 5.



Axe Atlantique : 7 trains sur 8.



Axe Nord : quasi-normal.



Axe Sud-Est : 3 trains sur 4.



Intersecteurs : 3 trains sur 5.



Ouigo : 4 trains sur 5.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 8trains sur 10.

Bourgogne-Franche-Comté : 7 trains sur 10.

Bretagne : 8 trains sur 10.

Centre-Val-de-Loire : 7 trains sur 10.

Grand-Est : 6 trains sur 10.

Hauts-de-France : 4 trains sur 10.

Normandie : 6 trains sur 10.

Nouvelle-Aquitaine : 6 trains sur 10.

Occitanie : 5 trains sur 10.



Pays-de-la Loire : 6 trains sur 10.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 7 trains sur 10.

Le trafic RER en détails

RER A - 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train par heure et par axe en heure creuse. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.



RER B - 1 train sur 2 en moyenne en pointe et 1 train sur 2 en heure creuse. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.



RER C - Toutes les branches sont desservies toute la journée avec 2 trains sur 5 en moyenne.



RER D - Nord : Les trains sont terminus origine Châtelet, tous les axes sont desservis avec 1 train sur 2 en pointe et un train sur 3 en heures creuses.

Sud : 1 train sur 3 sur les branches Paris Gare de Lyon – Corbeil et Paris Gare de Lyon –Melun, complété par 1 train sur 5 Corbeil - Melun et Juvisy - Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et Gare de Lyon.



RER E - 2 trains sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 1 train sur 2 sur l'ensemble des axes. La liaison Creil – Persan – Valmondois – est assurée partiellement en train et complétée par des bus.



Ligne J - 2 trains sur 3 en moyenne sur l’ensemble des branches.



Ligne K - 2 trains sur 3 sur Paris Crépy + relations en bus entre Crépy et Mitry.



Ligne L - 2 trains sur 3 sur l'ensemble des branches.



Ligne N - 1 train sur 2 sur l’ensemble des axes.



Ligne P - Toutes les branches sont desservies toute la journée avec 1 train sur 2 en moyenne. La desserte Meaux La Ferté-Milon est assurée en partie en bus.



Ligne R - 1 train sur 5.



Ligne U - 1 train sur 2 sur la période 6h/22h.



Tramway 4 - Fréquence de 12 min.



Tramway 11 - Service normal.