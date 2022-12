Grand Loto de Noël : les résultats du dimanche 25 décembre 2022

Comme chaque année, la Française des jeux a fait preuve de générosité en proposant un tirage du loto exceptionnel ce dimanche 25 décembre. Ce Grand Loto de Noël proposait la somme de 15 millions d'euros à qui trouverait la combinaison gagnante.

Les numéros gagnants du tirage du Loto du 25 décembre sont les suivants : 17 - 20 - 26 - 35 - 40 et le N°Chance 10 ainsi que le Joker+® 0 728 243. Aucun jour n'a remporté le jackpot. Cependant, un joueur a trouvé les cinq bons numéros et gagne 935.873,40 euros. 63 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 9.043,80 euros. Enfin, 740 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 2.958,40 euros.

Une bonne nouvelle : ce ne sont pas 20 mais 100 codes Loto qui permettront à d'autres joueurs de remporter 20.000 euros. Voici la liste des codes gagnants :

A 0700 5727 - A 4101 6304 - A 5387 0256 - A 7523 3226 - B 0925 3974 - B 1525 8655 - B 1630 8849 - B 4504 2591 - B 6458 0271 - B 7903 4574 - C 0309 5288 - C 1092 8438 - C 3206 2467 - C 3344 7004 - C 3729 8362 - C 4353 7789 - C 7048 8295 - C 7491 7333 - D 0512 3758 - D 1613 6782 - D 2646 3608 - D 8542 5597 - E 0780 0221 - E 1131 8748 - E 2316 3243 - F 4390 9737 - F 6551 6158 - F 6672 6340 - F 9286 6104 - G 2761 1076 - G 4039 0451 - G 4667 0255 - G 5467 1437 - G 6488 0001 - G 7473 6990 - G 8772 4617 - G 9145 7240 - H 2665 3581 - H 3935 9105 - H 4850 1565 - H 5651 2279 - H 6705 7796 - I 0390 2059 - I 6257 7897 - I 7498 3285 - J 4531 7148 - J 5045 7861 - J 5110 7040 - J 7393 8601 - J 8689 3671 - K 1696 7333 - K 6873 8673 - K 6948 1509 - L 0123 7806 - L 0912 1232 - L 2507 0094 - L 4587 2070 - L 6293 5406 - L 6800 3423 - L 7145 4141 - L 8420 8388 - M 0852 6931 - M 1231 0704 - M 3907 4229 - M 7097 5074 - M 7161 5682 - N 0276 3045 - N 3370 2890 - N 3959 7147 - N 4930 2963 - N 9632 8917 - O 4356 3516 - O 4465 9231 - O 8483 1920 - O 9926 8386 - P 3700 2153 - P 9835 8986 - Q 2056 8036 - S 3873 3322 - S 5955 6958 - S 6134 7263 - S 6212 5952 - S 7684 7729 - T 2088 4193 - T 5175 1628 - U 1345 0349 - U 1865 9589 - U 3868 5879 - U 4080 1462 - U 7454 8218 - V 1659 0270 - V 2779 1814 - V 3081 3290 - V 3490 0969 - V 3615 6335 - V 8293 4956 - V 8293 6028 - V 8306 9670 - V 8309 1868 - V 8311 7789

Prochain rendez-vous avec le Loto, lundi 26 décembre, avec une cagnotte de 2 millions d'euros mise en jeu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info