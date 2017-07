CICE : la baisse des charges est-elle possible ?

publié le 03/07/2017 à 08:04

Trop de promesses de baisse d'impôts sans financement, c'était le défaut du programme d'Emmanuel Macron pour 2018, qui n'est tout simplement pas réalisable. Au moins pas avec un déficit limité à 3%. L'alerte sur le déficit budgétaire de la France, donnée la semaine dernière par la Cour des comptes, donne donc une occasion providentielle au gouvernement pour renoncer, au moins temporairement, à certaines promesses de campagne. Le CICE, c'est le gros morceau. Il s'agit d'une aide versée aux entreprises. Toutes les entreprises qui ont des salariés payées jusqu'à 3.600 euros par mois peuvent se faire rembourser une partie des charges sociales qu'elles payent. Un remboursement qui intervient l'année d'après. C'est une aide qui a été mise en place par François Hollande, en 2014. Elle coûte au budget une vingtaine de milliards d'euros par an.



Emmanuel Macron voulait simplifier cette aide, en la transformant en baisse des charges salariale pure et simple, pérenne. Le problème, c'est que l'année du basculement, l'État aurait à payer deux fois. Une fois au titre de l'année d'avant, puisque le CICE est décalé d’un an ; et une autre fois au titre de l'année en cours, avec la nouvelle baisse des charges qui se serait substituée au CICE. Cela fait 40 milliards, ce n'est pas possible vu l'état des comptes du pays, si l'on veut rester à 3% de déficit et qu'on n'a pas de programme d'économies budgétaires. La transformation va donc être probablement décalée à plus tard. C'est ce que pourrait annoncer le premier ministre mardi 4 juillet.