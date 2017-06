L'iPhone, "le plus grand criminel de l'histoire économique"

publié le 29/06/2017 à 08:10

Le premier iPhone est né il y a dix ans déjà. On pourrait dire dix ans seulement, tant le smartphone - quel que soit sa marque d'ailleurs - est devenu un objet familier, avec lequel nous avons le sentiment d'avoir toujours vécu. Jamais un objet ne s'est diffusé si rapidement sur la planète, dans toute l'histoire des technologies. Et rarement une invention aura eu autant d'impact, de conséquences sur l’économie.



L'iPhone et ses épigones ont littéralement tué des secteurs entiers. Celui de la fabrication d'appareils photo pour le grand public, par exemple, qui n'ont plus d'utilité, sinon pour les passionnés, puisque nos téléphones font désormais des photos de très bonne qualité. Celui du matériel pour écouter de la musique, et toute l'industrie des CD, désormais moribonde, parce que devenue inutile. Celui de la Poste et du courrier, qui est en déréliction, à cause de la facilité accrue pou envoyer des messages instantanés. Celui des cartes routières et des navigateurs, obsolètes avec les applications gratuites.

Le business des taxis ensuite, mis a mal par les plate-formes comme Uber ou le covoiturage de Blablacar. Les agences bancaires, désormais moins utiles. Les secrétaires, dans les entreprises, également moins utiles avec toutes les fonctionnalités du smartphone qui donnent à chacun une autonomie importante. Les journaux papier - on n'en voit quasiment plus dans les transports en commun, tous les voyageurs lisent et pianotent sur leur écran.