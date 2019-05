publié le 04/05/2019 à 09:22

Ces crabes bleus sont, en France, encore très peu connus du grand public et pourtant ils commencent à devenir un réel problème pour le Golfe du Lion. C'est une espèce envahissante et omnivore, qui est néfaste pour la biodiversité ainsi que pour le commerce, puisqu'elle s'attaque aussi aux huîtres.



Cette espèce venant d'Amérique, est probablement arrivée en Europe grâce au trafic maritime, et fut observée en quantité pour la première fois en 2013 dans le delta espagnol de l'Ebre. En France, on l'observe pour la première fois en 2017 dans le territoire du Parc national marin.

C'est une espèce envahissante car elle possède un certain nombre d'atouts la différenciant des autres crabes. Ce crustacé a un régime alimentaire opportuniste, il est résistant et très agressif. C'est aussi un très bon nageur capable de parcourir jusqu'à 15 km par jour, ce qui est largement supérieur à la moyenne de la plupart des crabes. Sa mobilité lui permet de changer de localisation en fonction des saisons. En été il préférera les eaux salées, comme les lagunes, et en hiver plutôt les eaux douces .

Des pièges et des appâts

Afin de contenir la prolifération de l'animal, un programme a été mis en place avec le parc naturel marin du Golfe du Lion et le syndicat du rivage et la prud'homie des pêcheurs, à base de pièges et d’appâts, explique à RTL.fr Jean-Alexis Noël, chargé de mission en zone humide dans l'Aude.

Il semblerait que les casiers soient pour l'instant le moyen le plus efficace car leurs pinces ne sont pas assez puissantes pour s’échapper de ces cages de métal.

Projet de valorisation

Mais ce crabe bleu présente aussi de bons côtés pour les hommes, en particulier en gastronomie, puisqu'il est réputé pour son bon goût, en plus de sa beauté due à sa couleur inhabituelle . Il est donc possible de voir bientôt arriver dans nos assiettes ce nouvel envahisseur du Golfe du Lion.